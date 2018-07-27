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Мурад Мусаев: Смолов – наш капитан
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после открытой тренировки заявил, что доволен игроками, вернувшихся из сборных. Также он ответил, кто будет капитаном "Краснодара".
– Трудно ли было тренироваться не в полном составе? Да, но эти трудности были у каждой из команд, – подчеркнул Мусаев. – Ничего, рабочие моменты. Из сборных футболисты вернулись в хорошем состоянии, но мы будем смотреть по тренировкам, кто сможет выйти против "Рубина".
– Почему футболисты "Краснодара" так поздно вернулись из сборной?
– После окончания чемпионата у них было 2-3 дня отдыха, и они сразу отправились на подготовку в Австрии. В сумме их нахождение в сборной занял 50 дней. Была большая физическая и психологическая нагрузка, но мы дали им домашнее задание. Они его выполнили. Новички? Стоцкий – лидер "Уфы" в прошлом сезоне. Играет на нескольких позициях – как на фланге, так и в середине. Куэва – типичный 10 номер, при необходимости может сыграть на любом из флангов. Креативный, быстрый, нестандартный. Спаич – это хороший футболист, проявивший себя в чемпионате Бельгии, Лиге Европы. Усиление для нас. Кто еще нужен? Игрок обороны.
– Вопрос по капитану открыт?
– Смолов – капитан.
"Спорт-Экспресс"
– Трудно ли было тренироваться не в полном составе? Да, но эти трудности были у каждой из команд, – подчеркнул Мусаев. – Ничего, рабочие моменты. Из сборных футболисты вернулись в хорошем состоянии, но мы будем смотреть по тренировкам, кто сможет выйти против "Рубина".
– Почему футболисты "Краснодара" так поздно вернулись из сборной?
– После окончания чемпионата у них было 2-3 дня отдыха, и они сразу отправились на подготовку в Австрии. В сумме их нахождение в сборной занял 50 дней. Была большая физическая и психологическая нагрузка, но мы дали им домашнее задание. Они его выполнили. Новички? Стоцкий – лидер "Уфы" в прошлом сезоне. Играет на нескольких позициях – как на фланге, так и в середине. Куэва – типичный 10 номер, при необходимости может сыграть на любом из флангов. Креативный, быстрый, нестандартный. Спаич – это хороший футболист, проявивший себя в чемпионате Бельгии, Лиге Европы. Усиление для нас. Кто еще нужен? Игрок обороны.
– Вопрос по капитану открыт?
– Смолов – капитан.
"Спорт-Экспресс"
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