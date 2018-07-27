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Роман Бабаев: ЦСКА будет иметь процент от последующей продажи Головина

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход полузащитника Александра Головина в "Монако".

– Почему Головин перешел в "Монако", а не в "Челси"?

– Это был выбор Саши. Причем очень непростой. Согласитесь, не каждый день российские футболисты оказывается в ситуации, когда нужно выбирать между такими большими клубами. Понятно, что английский чемпионат – сильнейший в Европе, а "Челси" – гранд. Еще и "Ювентус" претендовал на Головина.

Поэтому Александру здесь не позавидуешь. Ему пришлось серьезно подумать, все взвесить прежде, чем принять окончательное решение. На наш взгляд, Саша поступил абсолютно правильно.

– "Монако" предложил ЦСКА на несколько миллионов больше, чем "Челси"?

– Предложения были в принципе сопоставимы, но вариант "Монак" оказался более интересным. Однако, как я уже сказал, окончательный выбор был предоставлен Саше.

– На сайте ЦСКА написано, что сумма трансфера – рекордная в истории клуба. 30 миллионов евро, о которых писали многие СМИ, – адекватная цена за Головина?

– Вы знаете, что мы никогда не разглашаем суму трансфера. Но цифры, которые фигурировали в прессе, в целом очень близки к действительности.

Да, я считаю, что это адекватная сумма за Сашу. Это рекорд вообще для российских футболистов, которые уезжали в Европу.

Считаю, Александр этого заслужил. Уверен, через какое-то время "Монако" сможет значительно дороже продать Головина, если, конечно, поставит перед собой такую цель.

– А ЦСКА получит бонусы от его последующей продажи?

– Да, ЦСКА будет иметь определенный процент от последующей продажи Александра.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бабаев Монако Головин ЦСКА
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