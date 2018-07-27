Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:03
Ласина Траоре покинет "Монако" (1)
Ласина Траоре покинет "Монако" (1)
20:20
"Ювентус" подписал 16-летнего игрока, который забил более 200 голов за молодежку "Барселоны" (2)
"Ювентус" подписал 16-летнего игрока, который забил более 200 голов за молодежку "Барселоны" (2)
17:11
Замена Моутинью, новый мозговой центр команды, ассистент Фалькао или все сразу - кем станет Головин в "Монако"? (7)
Замена Моутинью, новый мозговой центр команды, ассистент Фалькао или все сразу - кем станет Головин в "Монако"? (7)
16:08
Вадим Васильев: рады, что Головин выбрал "Монако", несмотря на конкуренцию именитых клубов (1)
Вадим Васильев: рады, что Головин выбрал "Монако", несмотря на конкуренцию именитых клубов (1)
15:24
"Урал" объявил о трансфере экс-защитника "Зенита" Ходжаниязова. Месяц назад игрок перешел в "Балтику"
"Урал" объявил о трансфере экс-защитника "Зенита" Ходжаниязова. Месяц назад игрок перешел в "Балтику"
13:22
СК возбудил уголовное дело после смерти фаната ЦСКА в результате драки на Курском вокзале накануне Суперкубка России (2)
СК возбудил уголовное дело после смерти фаната ЦСКА в результате драки на Курском вокзале накануне Суперкубка России (2)
11:23
Сергей Семак: по поводу трансферов все вопросы к руководству, а моя задача - работать с тем, кто есть (6)
Сергей Семак: по поводу трансферов все вопросы к руководству, а моя задача - работать с тем, кто есть (6)
11:11
В Нижнем Новгороде разыграют первый трофей сезона: неузнаваемый ЦСКА сыграет с усилившимся «Локомотивом» (9)
В Нижнем Новгороде разыграют первый трофей сезона: неузнаваемый ЦСКА сыграет с усилившимся «Локомотивом» (9)
Роман Бабаев: ЦСКА будет иметь процент от последующей продажи Головина
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход полузащитника Александра Головина в "Монако".
– Почему Головин перешел в "Монако", а не в "Челси"?
– Это был выбор Саши. Причем очень непростой. Согласитесь, не каждый день российские футболисты оказывается в ситуации, когда нужно выбирать между такими большими клубами. Понятно, что английский чемпионат – сильнейший в Европе, а "Челси" – гранд. Еще и "Ювентус" претендовал на Головина.
Поэтому Александру здесь не позавидуешь. Ему пришлось серьезно подумать, все взвесить прежде, чем принять окончательное решение. На наш взгляд, Саша поступил абсолютно правильно.
– "Монако" предложил ЦСКА на несколько миллионов больше, чем "Челси"?
– Предложения были в принципе сопоставимы, но вариант "Монак" оказался более интересным. Однако, как я уже сказал, окончательный выбор был предоставлен Саше.
– На сайте ЦСКА написано, что сумма трансфера – рекордная в истории клуба. 30 миллионов евро, о которых писали многие СМИ, – адекватная цена за Головина?
– Вы знаете, что мы никогда не разглашаем суму трансфера. Но цифры, которые фигурировали в прессе, в целом очень близки к действительности.
Да, я считаю, что это адекватная сумма за Сашу. Это рекорд вообще для российских футболистов, которые уезжали в Европу.
Считаю, Александр этого заслужил. Уверен, через какое-то время "Монако" сможет значительно дороже продать Головина, если, конечно, поставит перед собой такую цель.
– А ЦСКА получит бонусы от его последующей продажи?
– Да, ЦСКА будет иметь определенный процент от последующей продажи Александра.
"Спорт-Экспресс"
– Почему Головин перешел в "Монако", а не в "Челси"?
– Это был выбор Саши. Причем очень непростой. Согласитесь, не каждый день российские футболисты оказывается в ситуации, когда нужно выбирать между такими большими клубами. Понятно, что английский чемпионат – сильнейший в Европе, а "Челси" – гранд. Еще и "Ювентус" претендовал на Головина.
Поэтому Александру здесь не позавидуешь. Ему пришлось серьезно подумать, все взвесить прежде, чем принять окончательное решение. На наш взгляд, Саша поступил абсолютно правильно.
– "Монако" предложил ЦСКА на несколько миллионов больше, чем "Челси"?
– Предложения были в принципе сопоставимы, но вариант "Монак" оказался более интересным. Однако, как я уже сказал, окончательный выбор был предоставлен Саше.
– На сайте ЦСКА написано, что сумма трансфера – рекордная в истории клуба. 30 миллионов евро, о которых писали многие СМИ, – адекватная цена за Головина?
– Вы знаете, что мы никогда не разглашаем суму трансфера. Но цифры, которые фигурировали в прессе, в целом очень близки к действительности.
Да, я считаю, что это адекватная сумма за Сашу. Это рекорд вообще для российских футболистов, которые уезжали в Европу.
Считаю, Александр этого заслужил. Уверен, через какое-то время "Монако" сможет значительно дороже продать Головина, если, конечно, поставит перед собой такую цель.
– А ЦСКА получит бонусы от его последующей продажи?
– Да, ЦСКА будет иметь определенный процент от последующей продажи Александра.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.