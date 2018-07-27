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Денис Глушаков: ребята выбрали меня капитаном "Спартака" – значит, уважают
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поделился ожиданиями перед матчем 1-го тура чемпионата России против "Оренбурга".
– Перед началом нового сезона Массимо Каррера решил провести тайное голосование. И очень приятно, что ребята выбрали меня. Значит, уважают.
Наша команда – это не просто коллектив, это одно целое, семья. Поэтому такое признание очень ценно.
– Завтра первый матч чемпионата России. С каким настроем его встречаете?
– Мы много тренировались, чтобы играть как можно лучше. Скоро отборочные матчи Лиги чемпионов, и очень важно пробиться в групповой турнир.
Но сначала – чемпионат, старт в котором покажет, как мы подготовились. Говорить заранее, что готовы уже на сто или двести процентов, было бы сейчас глупо.
Главное, что с мотивацией у нас полный порядок. Первый матч сезона – и сразу домашний. Ждем, что придет много болельщиков. Лучших болельщиков страны! Мы сделаем все, чтобы радовать их в предстоящем сезоне как можно чаще.
– "Оренбург" на год покидал премьер-лигу. Какие воспоминания остались о нем по чемпионскому сезону?
– Гостевой матч пропустил тогда из-за травмы, а дома, по-моему, вышел на замену.
Одно понятно еще до игры: в премьер-лигу с первого места просто так не попадают. Да и вообще играть со всеми будет сложно.
Тем более что после чемпионата мира в России должен произойти всплеск интереса к футболу. У "Спартака" и так много болельщиков, но пусть в других городах стадионы тоже всегда будут полными.
ФК "Спартак"
– Перед началом нового сезона Массимо Каррера решил провести тайное голосование. И очень приятно, что ребята выбрали меня. Значит, уважают.
Наша команда – это не просто коллектив, это одно целое, семья. Поэтому такое признание очень ценно.
– Завтра первый матч чемпионата России. С каким настроем его встречаете?
– Мы много тренировались, чтобы играть как можно лучше. Скоро отборочные матчи Лиги чемпионов, и очень важно пробиться в групповой турнир.
Но сначала – чемпионат, старт в котором покажет, как мы подготовились. Говорить заранее, что готовы уже на сто или двести процентов, было бы сейчас глупо.
Главное, что с мотивацией у нас полный порядок. Первый матч сезона – и сразу домашний. Ждем, что придет много болельщиков. Лучших болельщиков страны! Мы сделаем все, чтобы радовать их в предстоящем сезоне как можно чаще.
– "Оренбург" на год покидал премьер-лигу. Какие воспоминания остались о нем по чемпионскому сезону?
– Гостевой матч пропустил тогда из-за травмы, а дома, по-моему, вышел на замену.
Одно понятно еще до игры: в премьер-лигу с первого места просто так не попадают. Да и вообще играть со всеми будет сложно.
Тем более что после чемпионата мира в России должен произойти всплеск интереса к футболу. У "Спартака" и так много болельщиков, но пусть в других городах стадионы тоже всегда будут полными.
ФК "Спартак"
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