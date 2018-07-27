A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Денис Глушаков: ребята выбрали меня капитаном "Спартака" – значит, уважают

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поделился ожиданиями перед матчем 1-го тура чемпионата России против "Оренбурга".

– Перед началом нового сезона Массимо Каррера решил провести тайное голосование. И очень приятно, что ребята выбрали меня. Значит, уважают.

Наша команда – это не просто коллектив, это одно целое, семья. Поэтому такое признание очень ценно.

– Завтра первый матч чемпионата России. С каким настроем его встречаете?

– Мы много тренировались, чтобы играть как можно лучше. Скоро отборочные матчи Лиги чемпионов, и очень важно пробиться в групповой турнир.

Но сначала – чемпионат, старт в котором покажет, как мы подготовились. Говорить заранее, что готовы уже на сто или двести процентов, было бы сейчас глупо.

Главное, что с мотивацией у нас полный порядок. Первый матч сезона – и сразу домашний. Ждем, что придет много болельщиков. Лучших болельщиков страны! Мы сделаем все, чтобы радовать их в предстоящем сезоне как можно чаще.

– "Оренбург" на год покидал премьер-лигу. Какие воспоминания остались о нем по чемпионскому сезону?

– Гостевой матч пропустил тогда из-за травмы, а дома, по-моему, вышел на замену.

Одно понятно еще до игры: в премьер-лигу с первого места просто так не попадают. Да и вообще играть со всеми будет сложно.

Тем более что после чемпионата мира в России должен произойти всплеск интереса к футболу. У "Спартака" и так много болельщиков, но пусть в других городах стадионы тоже всегда будут полными.

ФК "Спартак"
Теги: Глушаков Спартак
Вчера, 23:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(2)
№5 Написал: andrews74 Ухта (Сегодня, 00:42) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Черный Лис,
Blessing,
Вы бы новости про аренду Цаппагова обсудили или как ваш новый тренер уже просит усиления, это всё нихе по ленте находится. Так нет, вам на спартаковской ветке как медом намазано.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:32) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Спартак-навсегда
успех вместе со всей нашей великой командой!!!

...с непомерным усилием выдавил из себя спартаковец....


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 00:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь на твой успех вместе со всей нашей великой командой!!!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:15) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Это бомба!, в спартаке существует понятие "уважение" ....


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Вчера, 23:19) #
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Ты меня уважаешь? - спрашивал пьяный Глушаков у каждого игрока
- Конечно уважаю, отвяжись только...
Так его и выбрали
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.