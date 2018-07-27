Денис Глушаков: ребята выбрали меня капитаном "Спартака" – значит, уважают

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поделился ожиданиями перед матчем 1-го тура чемпионата России против "Оренбурга".– Перед началом нового сезона Массимо Каррера решил провести тайное голосование. И очень приятно, что ребята выбрали меня. Значит, уважают.Наша команда – это не просто коллектив, это одно целое, семья. Поэтому такое признание очень ценно.– Мы много тренировались, чтобы играть как можно лучше. Скоро отборочные матчи Лиги чемпионов, и очень важно пробиться в групповой турнир.Но сначала – чемпионат, старт в котором покажет, как мы подготовились. Говорить заранее, что готовы уже на сто или двести процентов, было бы сейчас глупо.Главное, что с мотивацией у нас полный порядок. Первый матч сезона – и сразу домашний. Ждем, что придет много болельщиков. Лучших болельщиков страны! Мы сделаем все, чтобы радовать их в предстоящем сезоне как можно чаще.– Гостевой матч пропустил тогда из-за травмы, а дома, по-моему, вышел на замену.Одно понятно еще до игры: в премьер-лигу с первого места просто так не попадают. Да и вообще играть со всеми будет сложно.Тем более что после чемпионата мира в России должен произойти всплеск интереса к футболу. У "Спартака" и так много болельщиков, но пусть в других городах стадионы тоже всегда будут полными.