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На Суперкубке в Нижнем Новгороде невозможно купить воды

Сегодня в Нижнем Новгороде проходит матч за Суперкубок России между "Локомотивом" и ЦСКА. Несмотря на жару, на арене не организовали продажу воды. Ряд болельщиков пожаловались на это в своих социальных сетях.

Перерыв Суперкубка. Отец с сыном подходят к кассе.

– Вода есть?

– Нет, закончилась.

– Мой сын хочет пить, что мне делать?

– Не знаю, походите по кассам...

"Спорт-Экспресс"
Теги: ЦСКА Локомотив
Вчера, 23:45
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4
(1)
№4 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 00:03) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Крылья Сов»
У них была самая главная задача,чтобы в ложе вип хватило воды


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№3 Написал: RenarTickle Москва (Вчера, 23:50) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Слов нет... Я помню, на "Стрельце" мясные играли - там тоже номер был: футболёры подходят к бровке и воду жадно лакают - нет бы болелам бутылочки покидать, так нет же: лакают и упиваются во всех смыслах... А мы такие смотрели на них жадно и тихо ненавидели...
Но чтобы вообще воды нельзя купить было - это, братцы, за гранью... Плевок в лицо - по-другому и не скажешь... Просто откровенное хамство...
Dixi.
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№2 Написал: Александр Ковалёв (Вчера, 23:49) #
  • +4
  •  (6)

Завезли бы пиво, и детям бы воды хватило!
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Вчера, 23:48) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Терек»
Вот что происходит, когда не ФИФА занимается организационными вопросами, а РФС.

После этого большинство чиновников глотку рвёт за увеличение интереса к РПЛ.
В общем "лживый" интерес после ЧМ-2018 скоро сойдёт на нет, с такой дерьмовой организацией.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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