A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

ЦСКА одержал победу над "Локомотивом" в Суперкубке России

В матче за Суперкубок России ЦСКА в дополнительное время одержал победу над "Локомотивом" - 1:0.

Суперкубок России

Финал

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия)

"Локомотив" – ЦСКА 0:1

Голы: Хосонов, 107

"Локомотив": Гильерме - Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, (Идову, 92), Рыбус - Ан. Миранчук, Баринов, И.Денисов, (Тарасов, 107), Фернандеш, (Жемалетдинов, 72), Ал. Миранчук - Эдер, (Фарфан, 95).

ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Магнуссон, Бекао, Чернов, Набабкин, (Хосонов, 68), - Витинью, (Жамалетдинов, 117), Бистрович, Дзагоев, (Щенников, 16), Ефремов, (Бийол, 83), - Чалов.

Предупреждения: Бистрович, 58, Чернов, 68

Удаление: Кверквелия, 113
Теги: ЦСКА Локомотив
Сегодня, 00:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
46
(5)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№46 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 00:48) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: MATPOCOB
Надеюсь. может кто-то из имеющихся осилит.


Ну пока не видно(( Кучаев может, но непонятно, каким он вернется после крестов, да вернется наверное только в октябре.

Витя уходит, хотя он явный индивидуалист, не "мозг"))

Хосонов, Гордюшенко, Ефремов - ну пока слишком простоватые ребята. Нет в них пока "диспетчерской мысли"

Нахваливают Ахметова, чуть ли не "талантливыее Головина", Опять же- смотреть надо . А то был уже один "новый Месси", сейчас вроде в Аншлаг в Юрмале устраивается)))

Должны быть еще 2-3 игрока в АПЗ, не считая Абеля


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№45 Написал: trachok (Сегодня, 00:46) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
MATPOCOB,
Без Дзагоева не игра. Совсем мозгов нет у команды.
Локо наверное под нагрузками, иначе не знаю чем оправдать эту игру.

Понравился старый негр у нас в обороне, очень не плох, прям очень. Бистрович растёт. Исландец очень опасно, столько обрезов.
Чалов безобразно.
Набабкин прям эдакий "дед" уверенно, с огрехами, но уверенно.
Фернандес... ну просто лучший, чего уж.

Я бы еще добавил: Ефремов мля это писец, нуль с выражением на лице: "А что я тут делаю?"
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
№44 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 00:42) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: P. Holmberg
Цитата: MATPOCOB
Пока нет игрока, кто хоть как-то будет созидать.


Надеюсь, что рук- во ЦСКА понимает это гораздо лучше нас и новички будут. Просто обязаны быть!!!

Вроде уже все линии сформированы, кроме АПЗ.


Надеюсь. может кто-то из имеющихся осилит.

Очень понравились старожилы, Набабкин, Щенников и Фернандес, очень уверенно играли и вели за собой. Набабкин и на новом месте не растерялся, к сожалению травма.
Ну и может молодежь стрельнёт.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№43 Написал: Макс. Р. Раздолье (Сегодня, 00:40) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vermis_64
Убогая игра, убогая победа. Аминь!

) Да ты и сам какой-то убогий. Точнее - ущербный. Гнилая вонючка. Я это ещё лет десять назад заметил. Аминь. В смысле - сглатывай, дешёвка.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
№42 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 00:39) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: MATPOCOB
Пока нет игрока, кто хоть как-то будет созидать.


Надеюсь, что рук- во ЦСКА понимает это гораздо лучше нас и новички будут. Просто обязаны быть!!!

Вроде уже все линии сформированы, кроме АПЗ.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№41 Написал: pisto (Сегодня, 00:39) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Какой захватывающий футбол, достойный чемпионата мира! (нет)
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№40 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 00:37) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: P. Holmberg

Да нет , именно важно. Просто этот штамп уже давно устарел. Нет Алана- нет мозгов.

Да были мозги и без Алана- ГОловин. Кучаев, Натхо, Тошич, Витиньо. Муса...- все могли создавать атаки и комбинации.

Другое дело, что сейчас нет никого из них. Нет созидателей. Пока надеюсь. Алан такими темпамаи скоро будет выходить на первые 5 минут старта(((


Ну пожалуй в общем согласен. Но в данном составе без вариантов. Пока нет игрока, кто хоть как-то будет созидать.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№39 Написал: Сержант КМВ (Сегодня, 00:36) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: P. Holmberg
Вот так и играли "без мозгов". Уже лет 5 наверное.

причём тут 5 лет?он про нынешнюю команду из новичков и молодёжи.малоопытных и несыгранных.из опытных тока фернандес акинфеев и дзага остались.дзаги нет и атаки все через марио пошли да витиньо
Цитата: wir sind die besten
вылететь из КР, потом решением футбольного "парткома" вернуться обратно

это не решение парткома,а регламент.когда цска брал и кубок и чемпионство как думаешь почему в суперкубке играла 2 команда чемпа?
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№38 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 00:33) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Вот где фарт...вылететь из КР, потом решением футбольного "парткома" вернуться обратно и забрать трофей! smile Но ЦСКА молодцы, игроки уходят и приходят, игра остается.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№37 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 00:32) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: MATPOCOB
Да не важно когда, просто когда он на поле, есть мысль в игре. Пусть на пять игр, но хоть играют осмысленно.


Да нет , именно важно. Просто этот штамп уже давно устарел. Нет Алана- нет мозгов.

Да были мозги и без Алана- ГОловин. Кучаев, Натхо, Тошич, Витиньо. Муса...- все могли создавать атаки и комбинации.

Другое дело, что сейчас нет никого из них. Нет созидателей. Пока надеюсь. Алан такими темпамаи скоро будет выходить на первые 5 минут старта(((


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№36 Написал: boralex саратов (Сегодня, 00:31) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
ЦСКА - с заслуженным Суперкубком, Сильная смена состава - без лихорадки. Молодцы!! Про нашу игру и мусолить никакого желания..


--------------------
ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№35 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 00:28) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: P. Holmberg

А когда Дзагоев последний раз провел полноценный сезон?


Да не важно когда, просто когда он на поле, есть мысль в игре. Пусть на пять игр, но хоть играют осмысленно.

Ну Ерёма ещё был.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№34 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:27) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Deny
Ура!!!

Трофей, конечно, ни о чем, но это трофей

Акинфееву пора делиться со свиньями, иначе беда, надорвётся.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№33 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 00:26) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: MATPOCOB
Без Дзагоева не игра. Совсем мозгов нет у команды


А когда Дзагоев последний раз провел полноценный сезон?
Нет, даже проще спрошу- когда Алан последний раз провел хотя бы полсезона?

Или еще проще - когда Алан в последний раз провел хотя бы 10 игр, без замен?

Вот так и играли "без мозгов". Уже лет 5 наверное.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№32 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 00:26) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
А ещё приятно местных неадекватов сектантов на землю опустить. А то хрюкают слишком много.
Извините нормальные болельщики, но к сожалению местные админы позволяют дебилам писать всякое, что бросает тень на адекватных любителей футбола.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№31 Написал: Deny Москва (Сегодня, 00:25) #
  • +4
  •  (6)
online

Ура!!!

Трофей, конечно, ни о чем, но это трофей
Регистрация: 28.08.2008 [жалоба]
№30 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 00:23) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
это было смотреть не просто
гениальные миранчуки хоть бы пару пасов отдали интересных
без фернандеша и фарфана два дутых героя


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№29 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 00:22) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: нетрал
локо это недорозумение ...кони вообще боль ...хорошо для них ,что вышли такие ребята ....готовые московским мэнам очки поставлять!

Зеня вообще труп уже не один сезон...пытаетесь реанимировать???
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
№28 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 00:21) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
ЦСКА заслуженно выиграл у бледной тени чемпиона.Закономерно, что именно в игровое время победили, потому что по пенальти все могло случится, а так преимущество по моментам и дало такой результат. Кажется больше всех из Локо набегал сегодня Юрий Палыч по своей зоне.Удручающее движение у Локо.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№27 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 00:21) #
  • +6
  •  (6)

Лошадок с чашкой ! )
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№26 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:21) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Corner
Я думаю, появление Гончара у руля сборной - вопрос времени.

Вот чем берёт Червиченко...., тем, что говорит , что наши подвержены эмоциям, а на Западе здравому рассудку и терпению. Вот как тут с ним не согласиться....


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№25 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 00:20) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: vermis_64
Убогая игра, убогая победа. Аминь!

Ну зеньковская была просто божественной в прошлом сезоне)) А Смольников сыграл, выше всяких похвал))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№24 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 00:19) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Без Дзагоева не игра. Совсем мозгов нет у команды.
Локо наверное под нагрузками, иначе не знаю чем оправдать эту игру.

Понравился старый негр у нас в обороне, очень не плох, прям очень. Бистрович растёт. Исландец очень опасно, столько обрезов.
Чалов безобразно.
Набабкин прям эдакий "дед" уверенно, с огрехами, но уверенно.
Фернандес... ну просто лучший, чего уж.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№23 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 00:19) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Antip7
Белоруссии?

Может и их тоже успеет потренировать - возраст позволяет


--------------------
В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№22 Написал: Яamon (Сегодня, 00:19) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
да ладно вам выводы делать далеко идущие. это всего один матч, это старт сезона и это не чемпионат. победил тот, кто больше хотел и чуть лучше был готов функционально. очень радостно за молодежку цска. вообще сегодня было очень интересное противостояние: молодые воспитанники Локо в лице братьев, жемалетдинова и баринова против чуть менее матёрых, но более голодных молодых воспитанников цска в лице чалова, хосонова, жамалетдинова. хорошие ребята подрастают и там, и там. важно не просрать
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№21 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 00:18) #
  • +8
  •  (10)

Вообще канеш, фантастика.

Команда сформирована буквально "вчера".

Все линии- с листа, партнеры едва познакомились- и сразу Супер Кубок)))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№20 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 00:18) #
  • +8
  •  (10)

ВСЕХ с началом сезона!!!! А нас с победой!
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№19 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:18) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Corner
Я думаю, появление Гончара у руля сборной - вопрос времени.

Белоруссии?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№18 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 00:17) #
  • +4
  •  (14)

Цитата: vermis_64
Убогая игра, убогая победа. Аминь!


Скушай какашку и иди спать.))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№17 Написал: miktar (Сегодня, 00:17) #
  • +2
  •  (14)
online

такой завидущей "команды",как вонючки с фермы нет больше нигде в других чемпионатах.
великанчики и народненькие завистнички...


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.