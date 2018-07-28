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Гаэль Ондуа подписал контракт с "Анжи"

Камерунский полузащитник луганской "Зари" Гаэль Ондуа стал игроком "Анжи".

Гаэль родился в Камеруне, но с детского возраста жил в России, так как его отец работал в посольстве Камеруна. Начал карьеру в юношеском составе московского "Локомотив", становился победителем и лучшим бомбардиром Кубка РФС среди юношеских команд 1995 года рождения.

В апреле 2014 года Гаэль перешёл в ЦСКА и сыграл 29 матчей в молодёжном первенстве, в которых забил 3 мяча.

ФК "Анжи"
Теги: Анжи
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