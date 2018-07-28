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Игорь Акинфеев сравнялся с Игнашевичем по количеству побед в Суперкубке

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал семикратным победителем Суперкубка России.

Вратарь сборной России догнал по этому показателю бывшего защитника "армейцев" Сергея Игнашевича, который объявил о завершении карьеры по окончании домашнего чемпионата мира. По шесть трофеев в активе Алексея и Василия Березуцких.

В пятницу, 27 июля, "армейцы" обыграли "Локомотив" (1:0) в поединке, который состоялся в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Судьбу встречи решил результативный удар в исполнении Хетага Хосонова на 106-й минуте.

Для «армейцев» эта победа в Суперкубке России стала уже 7-й в истории. Клуб продолжает удерживать рекорд по этому показателю. Ранее ЦСКА побеждал в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013 и 2014 годах.

"Чемпионат.сом"
Теги: Акинфеев Игнашевич ЦСКА
Сегодня, 00:39
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№2 Написал: miktar (Сегодня, 00:59) #
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МОЛОДЕЦ! Теперь надо и по КУБКАМ= ОДИН И РОВНО!


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 00:53) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы оба !!! bowtie
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
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