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Фанаты "Локомотива" забросали игроков ЦСКА бутылками. Чалов пнул на трибуну в ответ (видео)

В Нижнем Новгороде в матче за Суперкубок России — 2018 ЦСКА обыграл "Локомотив". Единственный мяч во встрече на 106-й минуте забил Хетаг Хосонов. После гола фанаты "Локомотива" начали бросать в игроков ЦСКА, празднующих гол, посторонние предметы, в частности бутылки.

Форвард ЦСКА Федор Чалов пнул бутылку ногой на трибуну в ответ.

Теги: Чалов Локомотив ЦСКА
Сегодня, 00:46
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8
(3)
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 02:21) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
spartak1975,
42 года а мозгов как у ребятенка.


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Believe LOKO (is reaL)

Хохлядский подсос Вида, соси-соси!
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: spartak1975 (Сегодня, 02:15) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Spielhur
Ну и быдло эти проводницы, я думал гаже динамиков ничего нет, однако есть.

Да ладно тебе, ну перевозбудились девчонки, увидев осликов.. Влажные зоомечты. Поэтому и привлекали к себе внимание
Регистрация: 17.11.2009 [жалоба]
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 02:01) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Spielhur,
среди свиней конечно быдла нету, или там все быдло?


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Believe LOKO (is reaL)

Хохлядский подсос Вида, соси-соси!
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 01:54) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и быдло эти проводницы, я думал гаже динамиков ничего нет, однако есть.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:34) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Честный,
ишь как бомбануло и ведь наверняка не армеец, а какой-нибудь чмошный болельщик Спартака.
Почаще посещай сортир, тебе там самое место.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Хохлядский подсос Вида, соси-соси!
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Яamon (Сегодня, 01:03) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
забросали - громко сказано. один ссыкливый долбоeб кинул
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 01:01) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
и правильно.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№1 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 01:00) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Ювентус»
Ублюдки красно-зеленые,девочки всегда обижаются,когда проигрывают,так что не удивительно

Чалову в голову летела бутылка,если бы прилетело,были бы проблемы у лохо большие,штрафы,матчи без болел и т.д
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
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