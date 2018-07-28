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"Локомотив" повторил антирекорд ЦСКА по числу поражений в Суперкубке России

В матче за Суперкубок России 2018 года ЦСКА выиграл у "Локомотива" в Нижнем Новгороде со счетом 1:0. Это означает, что "Локомотив" повторил антирекорд ЦСКА по числу поражений в Суперкубке России. Обе команды проиграли четыре раза. "Локомотив" — в 2008, 2015, 2017 и 2018 году. ЦСКА — в 2003, 2010, 2011 и 2016-м. "Спартак" проигрывал три раза — в 2004, 2006 и 2007-м.

ЦСКА завоевал седьмой Суперкубок России в своей истории. Это лучший результат в истории соревнования.

Sport24
Теги: ЦСКА Локомотив
Сегодня, 01:24
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№1 Написал: miktar (Сегодня, 01:26) #
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Да, опять свиней вспомнили,хе.... blush


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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