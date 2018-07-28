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Роман Бабаев: Фернандес не хочет никуда уходить из ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал интерес со стороны других клубов к защитника Марио Фернандесу.

– Есть ли предложения по Марио Фернандесу?

– Предложения есть. Но мы не ставим перед собой задачу во чтобы то ни стало продать Марио. Конечно, в футболе никогда не говори «никогда». Но, насколько мне известно, сейчас Фернандес не хочет никуда уходить.

Так что говорить о его возможном переходе преждевременно. Хотя, как я уже сказал, есть и предложения, и интерес. Что, в принципе, не удивительно, учитывая, как он провел чемпионат мира.

Bobsoccer.ru
Теги: Бабаев ЦСКА Фернандес
Сегодня, 02:37
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