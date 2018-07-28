Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:50
У Ахмеда Мусы родился сын (1)
У Ахмеда Мусы родился сын (1)
09:54
Хрусталь из Осетии. У Дзагоева опять проблемы со здоровьем. О том, как россиянин справлялся с травмами (2)
Хрусталь из Осетии. У Дзагоева опять проблемы со здоровьем. О том, как россиянин справлялся с травмами (2)
09:50
Илья Геркус: паровозы не сдаются! (2)
Илья Геркус: паровозы не сдаются! (2)
09:42
Один рекламный пост в инстаграме Криштиану Роналду стоит 750 тыс долларов - его аккаунт третий в списке самых высокооплачиваемых в мире (1)
Один рекламный пост в инстаграме Криштиану Роналду стоит 750 тыс долларов - его аккаунт третий в списке самых высокооплачиваемых в мире (1)
09:30
Виктор Гончаренко: у Дзагоева возникли проблемы с икроножной мышцей и мы решили его поберечь (2)
Виктор Гончаренко: у Дзагоева возникли проблемы с икроножной мышцей и мы решили его поберечь (2)
08:47
Нобель Арустамян: ЦСКА сейчас усиленно мониторит рынок, новые трансферы будут в ближайшее время (3)
Нобель Арустамян: ЦСКА сейчас усиленно мониторит рынок, новые трансферы будут в ближайшее время (3)
02:57
Прекрасный Фернандес, надёжный центр обороны ЦСКА и вялые Миранчуки. Оценки за Суперкубок России (4)
Прекрасный Фернандес, надёжный центр обороны ЦСКА и вялые Миранчуки. Оценки за Суперкубок России (4)
02:03
Юрий Семин: почему "Локомотив" через два дня играет старт чемпионата? Кто-нибудь может мне объяснить? (13)
Юрий Семин: почему "Локомотив" через два дня играет старт чемпионата? Кто-нибудь может мне объяснить? (13)
01:41
Как обновленный ЦСКА взял первый трофей этого сезона. Об "армейских" новичках, крутости Гончаренко и пассивности "Локомотива" в атаке (3)
Как обновленный ЦСКА взял первый трофей этого сезона. Об "армейских" новичках, крутости Гончаренко и пассивности "Локомотива" в атаке (3)
00:46
Фанаты "Локомотива" забросали игроков ЦСКА бутылками. Чалов пнул на трибуну в ответ (видео) (23)
Фанаты "Локомотива" забросали игроков ЦСКА бутылками. Чалов пнул на трибуну в ответ (видео) (23)
Вчера, 23:45
На Суперкубке в Нижнем Новгороде невозможно купить воды (4)
На Суперкубке в Нижнем Новгороде невозможно купить воды (4)
Вчера, 23:27
Станислав Черчесов: я бы не смотрел финал ЧМ-2018, но меня пригласил протокол президента и мы сидели рядом с Путиным (9)
Станислав Черчесов: я бы не смотрел финал ЧМ-2018, но меня пригласил протокол президента и мы сидели рядом с Путиным (9)
Вчера, 23:03
"Рубин" арендовал у "Зенита" Цаллагова (1)
"Рубин" арендовал у "Зенита" Цаллагова (1)
Вчера, 22:03
Ласина Траоре покинет "Монако" (3)
Ласина Траоре покинет "Монако" (3)
Вчера, 21:42
Мурад Мусаев: Смолов – наш капитан
Мурад Мусаев: Смолов – наш капитан
Вчера, 20:38
"Локомотив" объявил стартовый состав на матч с ЦСКА (8)
"Локомотив" объявил стартовый состав на матч с ЦСКА (8)
Вчера, 20:20
"Ювентус" подписал 16-летнего игрока, который забил более 200 голов за молодежку "Барселоны" (3)
"Ювентус" подписал 16-летнего игрока, который забил более 200 голов за молодежку "Барселоны" (3)
Вчера, 20:14
"Локомотив" - ЦСКА: Дзагоев и Витиньо сыграют с первых минут (4)
"Локомотив" - ЦСКА: Дзагоев и Витиньо сыграют с первых минут (4)
Вчера, 20:07
Сергей Семак: считаю, что ротация и усиление состава не помешали бы и нужны "Зениту" (6)
Сергей Семак: считаю, что ротация и усиление состава не помешали бы и нужны "Зениту" (6)
Вчера, 19:47
"Анжи" вылетел в Екатеринбург на матч с "Уралом"
"Анжи" вылетел в Екатеринбург на матч с "Уралом"
Вчера, 19:27
"Динамо" представило новую форму на сезон-2018/19 (2)
"Динамо" представило новую форму на сезон-2018/19 (2)
Вчера, 19:20
Массимо Каррера: Луиз Адриано не сыграет с "Оренбургом" (5)
Массимо Каррера: Луиз Адриано не сыграет с "Оренбургом" (5)
Вчера, 19:01
Роман Зобнин: жалко, что "Тосно" и "Амкара" больше нет (3)
Роман Зобнин: жалко, что "Тосно" и "Амкара" больше нет (3)
Вчера, 18:46
На матч "Рубин" - "Краснодар" продано около 7 тысяч билетов (2)
На матч "Рубин" - "Краснодар" продано около 7 тысяч билетов (2)
Хрусталь из Осетии. У Дзагоева опять проблемы со здоровьем. О том, как россиянин справлялся с травмами
Один из самых талантливых игроков своего поколения в очередной раз вынужден лечиться и терять форму, - в матче за Суперкубок Дзагоев получил повреждение икроножной мышцы и теперь, видимо, пропустит начало сезона. О том, как сильно в течение всей карьеры Алану мешала хрупкость организма.
Широкой футбольной общественности Алан Дзагоев стал известен летом 2012 года. Тогда сборная России отобралась на Евро, накануне чемпионата Европы разгромила в товарищеском матче Италию и вообще выглядела ярко,
стильно, молодежно. Как и водится, ожидания наши оказались слегка завышены (кстати, именно после того, как Россия закончила выступать на турнире, Андрей Аршавин выдал ту самую фразу).
Сборная России вылетела после группового этапа, уступив путевку в четвертьфинал грекам. Дик Адвокат, тренировавший нашу национальную команду, под шумок исчез из страны, продолжил работать в Европе. Болельщики очень сильно возмущались результатами и реакции игроков на их требования извинений, - только ещё петиции никто не писал. В общем, единственным положительным впечатлением остался молодой Алан Дзагоев. Ему было всего 22.
Похожие истории уже происходили с нашей командой. Таким же "открытием" стал Сычев в 2002 году после ЧМ. Ему, кстати, на футбольном пути тоже очень помешали травмы.
Дзагоев забил два гола чехам, устроив полновесный разгром, отметился мячом в игре против хозяев турнира Польши. И вообще был хорош - в плане психологических качеств, в плане движения и физики, в плане удара. Мы ведь сами знаем, как любим превозносить, - Дзагоев засиял всеми компонентами сразу, за три проведенных встречи он успел стать чуть ли не новой надеждой футбольной Европы. К сожалению, в итоге не произошло даже четверти этого, - Дзагоев так и не попробовал себя за пределами страны (теперь уже вряд ли получится), а цена россиянина в 25 миллионов евро летом 2012 так и осталась пиком футболиста. Дальше его стоимость только падала.
Хотя, на самом деле, никаким открытием Дзагоев не стал. Он пришел в ЦСКА в 2008, а через год уже стал одним из важнейших элементов команды. Особенно удачно молодой игрок действовал рядом с Вагнером Лавом. Как-то моментально бразилец и осетин начали друг друга прекрасно понимать, и это принесло москвичам не одну голевую комбинацию.
Уже тогда все прекрасно видели шикарный потенциал Алана. А в 2012 просто совпало все, что могло, - в отличной форме Дзагоев попал на крупный турнир, забил несколько голов, отметился на фоне не очень сыгравших напарников. В Европу сразу Дзагоев не уехал, решил подождать - и провел, наверное, самый свой крутой клубный сезон сразу после Евро. Дзагоев помог "армейцам" взять "золото", оформив 7 голов и 9 результативных передач.
А вот после - с сезона 2013-2014 - начались реальные проблемы. До этого они возникали только из-за своенравного характера игрока. Теперь беспокоили травмы.
В 2013 он много пропустил. Восстановление после травмы бедра затянулось, и Дзагоев остался без футбола на треть всего сезона. Снова стал чемпионом России, но вложился куда меньше - всего лишь 3 гола и 4 передачи. После чемпионата сборную России ожидал бразильский мундиаль, на который наших вывел итальянец Капелло.
Для Дзагоева этот турнир должен был стать подтверждением своего уровня. Не мог играть Широков, а без него команда страдала от явной нехватки креатива, - подопечные Капелло умели сушить и обороняться, но вот с фантазией не получалось совсем. Но Дзагоев не только не стал новым лидером в плане созидания, он даже не приблизился к основному составу. Основных причин на это две - не слишком доверяющий тренер и ахиллово сухожилие, которое не позволило нормально подготовиться к турниру.
Из-за того же сухожилия была скомкана подготовка к следующему сезону в составе ЦСКА, а уже весной Дзагоев выбыл еще на месяц по причине мышечной травмы. Именно в этих 2014-2015 годах стало модно говорить о том, что Алан, похоже, теряет слишком многое. До начала этого сезона Дзагоев прогрессировал заметнее, а здесь застой и постоянные напоминания, что Дзагоев играет не в полную силу.
Следующий сезон прошел для Дзагоева очень неплохо. В 2015-2016 он набрал 13 очков (система гол+пас) и помог стать "армейцам" чемпионами, забив победный гол в решающей игре против "Рубина". Казалось бы, отличный базис для грядущего Евро есть, но в той же встрече с "Рубином" Дзагоев сломал плюсневую кость.
В позапрошлом чемпионате Алан едва выбирался из лазарета. От микротравмы, полученной перед игрой с "Тоттенхэмом", к дернутой мышце перед "Монако". Дальше - все та же задняя поверхность бедра, причем не один раз. Болельщики ЦСКА, глядя на мучения россиянина, вспоминали Марко Гонзалеса - талантливого "армейца", у которого не получилось только из-за слабостей организма. Дзагоев провел меньше половины из всех матчей "армейцев" в сезоне, а летом пропустил Кубок Конфедераций. Самое интересное, что до сих пор непонятно, что именно за повреждения у Алана было прошлым летом.
Главные проблемы минувшего сезона, которые не позволили Дзагоеву в очередной раз выйти на пик формы, - подколенное и ахиллово сухожилия. Попав на домашний Чемпионат мира, Дзагоев дернул заднюю поверхность, не отыграв и тайма. Вернулся он только к игре с Хорватией, в которой отметился голевой передачей, позволившей дотянуть нашим до серии пенальти.
И вот - начало нового сезона, очень важного, ведь он следует сразу после домашнего Чемпионата мира. Дзагоев, который должен был играть еще более важную роль в условиях перестройки, не провел на поле и половины тайма. На этот раз - икроножная мышца.
Что будет дальше?
Если это не прекратится, то Дзагоеву попросту надо завершать карьеру. Выходить раз в несколько месяцев на десять минут просто не дело. Это сплошное мучение для игрока. А пока это не просто не прекращается, - ситуация с Дзагоевым становится только хуже.
В этом плане ждут непростые времена и ЦСКА, у которого и так перед лицом серьезные кадровые проблемы. На Дзагоева надеялись перед началом очередного футбольного года, но, похоже, перебороть хрупкость своего организма у него не получается. Впрочем, пока надо просто определить сроки восстановления. О них Гончаренко после матча не говорил.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Широкой футбольной общественности Алан Дзагоев стал известен летом 2012 года. Тогда сборная России отобралась на Евро, накануне чемпионата Европы разгромила в товарищеском матче Италию и вообще выглядела ярко,
Сборная России вылетела после группового этапа, уступив путевку в четвертьфинал грекам. Дик Адвокат, тренировавший нашу национальную команду, под шумок исчез из страны, продолжил работать в Европе. Болельщики очень сильно возмущались результатами и реакции игроков на их требования извинений, - только ещё петиции никто не писал. В общем, единственным положительным впечатлением остался молодой Алан Дзагоев. Ему было всего 22.
Похожие истории уже происходили с нашей командой. Таким же "открытием" стал Сычев в 2002 году после ЧМ. Ему, кстати, на футбольном пути тоже очень помешали травмы.
Дзагоев забил два гола чехам, устроив полновесный разгром, отметился мячом в игре против хозяев турнира Польши. И вообще был хорош - в плане психологических качеств, в плане движения и физики, в плане удара. Мы ведь сами знаем, как любим превозносить, - Дзагоев засиял всеми компонентами сразу, за три проведенных встречи он успел стать чуть ли не новой надеждой футбольной Европы. К сожалению, в итоге не произошло даже четверти этого, - Дзагоев так и не попробовал себя за пределами страны (теперь уже вряд ли получится), а цена россиянина в 25 миллионов евро летом 2012 так и осталась пиком футболиста. Дальше его стоимость только падала.
Хотя, на самом деле, никаким открытием Дзагоев не стал. Он пришел в ЦСКА в 2008, а через год уже стал одним из важнейших элементов команды. Особенно удачно молодой игрок действовал рядом с Вагнером Лавом. Как-то моментально бразилец и осетин начали друг друга прекрасно понимать, и это принесло москвичам не одну голевую комбинацию.
Уже тогда все прекрасно видели шикарный потенциал Алана. А в 2012 просто совпало все, что могло, - в отличной форме Дзагоев попал на крупный турнир, забил несколько голов, отметился на фоне не очень сыгравших напарников. В Европу сразу Дзагоев не уехал, решил подождать - и провел, наверное, самый свой крутой клубный сезон сразу после Евро. Дзагоев помог "армейцам" взять "золото", оформив 7 голов и 9 результативных передач.
А вот после - с сезона 2013-2014 - начались реальные проблемы. До этого они возникали только из-за своенравного характера игрока. Теперь беспокоили травмы.
В 2013 он много пропустил. Восстановление после травмы бедра затянулось, и Дзагоев остался без футбола на треть всего сезона. Снова стал чемпионом России, но вложился куда меньше - всего лишь 3 гола и 4 передачи. После чемпионата сборную России ожидал бразильский мундиаль, на который наших вывел итальянец Капелло.
Для Дзагоева этот турнир должен был стать подтверждением своего уровня. Не мог играть Широков, а без него команда страдала от явной нехватки креатива, - подопечные Капелло умели сушить и обороняться, но вот с фантазией не получалось совсем. Но Дзагоев не только не стал новым лидером в плане созидания, он даже не приблизился к основному составу. Основных причин на это две - не слишком доверяющий тренер и ахиллово сухожилие, которое не позволило нормально подготовиться к турниру.
Из-за того же сухожилия была скомкана подготовка к следующему сезону в составе ЦСКА, а уже весной Дзагоев выбыл еще на месяц по причине мышечной травмы. Именно в этих 2014-2015 годах стало модно говорить о том, что Алан, похоже, теряет слишком многое. До начала этого сезона Дзагоев прогрессировал заметнее, а здесь застой и постоянные напоминания, что Дзагоев играет не в полную силу.
Дзагоев, как рюмка на счастье. Вышел, побегал, разбился нахер, подмели и до следующего события...— Макароны с Мясом (@SpMRusLife) July 27, 2018
Следующий сезон прошел для Дзагоева очень неплохо. В 2015-2016 он набрал 13 очков (система гол+пас) и помог стать "армейцам" чемпионами, забив победный гол в решающей игре против "Рубина". Казалось бы, отличный базис для грядущего Евро есть, но в той же встрече с "Рубином" Дзагоев сломал плюсневую кость.
В позапрошлом чемпионате Алан едва выбирался из лазарета. От микротравмы, полученной перед игрой с "Тоттенхэмом", к дернутой мышце перед "Монако". Дальше - все та же задняя поверхность бедра, причем не один раз. Болельщики ЦСКА, глядя на мучения россиянина, вспоминали Марко Гонзалеса - талантливого "армейца", у которого не получилось только из-за слабостей организма. Дзагоев провел меньше половины из всех матчей "армейцев" в сезоне, а летом пропустил Кубок Конфедераций. Самое интересное, что до сих пор непонятно, что именно за повреждения у Алана было прошлым летом.
Главные проблемы минувшего сезона, которые не позволили Дзагоеву в очередной раз выйти на пик формы, - подколенное и ахиллово сухожилия. Попав на домашний Чемпионат мира, Дзагоев дернул заднюю поверхность, не отыграв и тайма. Вернулся он только к игре с Хорватией, в которой отметился голевой передачей, позволившей дотянуть нашим до серии пенальти.
И вот - начало нового сезона, очень важного, ведь он следует сразу после домашнего Чемпионата мира. Дзагоев, который должен был играть еще более важную роль в условиях перестройки, не провел на поле и половины тайма. На этот раз - икроножная мышца.
Что будет дальше?
Если это не прекратится, то Дзагоеву попросту надо завершать карьеру. Выходить раз в несколько месяцев на десять минут просто не дело. Это сплошное мучение для игрока. А пока это не просто не прекращается, - ситуация с Дзагоевым становится только хуже.
В этом плане ждут непростые времена и ЦСКА, у которого и так перед лицом серьезные кадровые проблемы. На Дзагоева надеялись перед началом очередного футбольного года, но, похоже, перебороть хрупкость своего организма у него не получается. Впрочем, пока надо просто определить сроки восстановления. О них Гончаренко после матча не говорил.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.