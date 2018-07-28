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Хрусталь из Осетии. У Дзагоева опять проблемы со здоровьем. О том, как россиянин справлялся с травмами

Один из самых талантливых игроков своего поколения в очередной раз вынужден лечиться и терять форму, - в матче за Суперкубок Дзагоев получил повреждение икроножной мышцы и теперь, видимо, пропустит начало сезона. О том, как сильно в течение всей карьеры Алану мешала хрупкость организма.

Хрусталь из Осетии. У Дзагоева опять проблемы со здоровьем. О том, как россиянин справлялся с травмами

Широкой футбольной общественности Алан Дзагоев стал известен летом 2012 года. Тогда сборная России отобралась на Евро, накануне чемпионата Европы разгромила в товарищеском матче Италию и вообще выглядела ярко, стильно, молодежно. Как и водится, ожидания наши оказались слегка завышены (кстати, именно после того, как Россия закончила выступать на турнире, Андрей Аршавин выдал ту самую фразу).

Сборная России вылетела после группового этапа, уступив путевку в четвертьфинал грекам. Дик Адвокат, тренировавший нашу национальную команду, под шумок исчез из страны, продолжил работать в Европе. Болельщики очень сильно возмущались результатами и реакции игроков на их требования извинений, - только ещё петиции никто не писал. В общем, единственным положительным впечатлением остался молодой Алан Дзагоев. Ему было всего 22.

Похожие истории уже происходили с нашей командой. Таким же "открытием" стал Сычев в 2002 году после ЧМ. Ему, кстати, на футбольном пути тоже очень помешали травмы.

Дзагоев забил два гола чехам, устроив полновесный разгром, отметился мячом в игре против хозяев турнира Польши. И вообще был хорош - в плане психологических качеств, в плане движения и физики, в плане удара. Мы ведь сами знаем, как любим превозносить, - Дзагоев засиял всеми компонентами сразу, за три проведенных встречи он успел стать чуть ли не новой надеждой футбольной Европы. К сожалению, в итоге не произошло даже четверти этого, - Дзагоев так и не попробовал себя за пределами страны (теперь уже вряд ли получится), а цена россиянина в 25 миллионов евро летом 2012 так и осталась пиком футболиста. Дальше его стоимость только падала.


Хотя, на самом деле, никаким открытием Дзагоев не стал. Он пришел в ЦСКА в 2008, а через год уже стал одним из важнейших элементов команды. Особенно удачно молодой игрок действовал рядом с Вагнером Лавом. Как-то моментально бразилец и осетин начали друг друга прекрасно понимать, и это принесло москвичам не одну голевую комбинацию.

Уже тогда все прекрасно видели шикарный потенциал Алана. А в 2012 просто совпало все, что могло, - в отличной форме Дзагоев попал на крупный турнир, забил несколько голов, отметился на фоне не очень сыгравших напарников. В Европу сразу Дзагоев не уехал, решил подождать - и провел, наверное, самый свой крутой клубный сезон сразу после Евро. Дзагоев помог "армейцам" взять "золото", оформив 7 голов и 9 результативных передач.

А вот после - с сезона 2013-2014 - начались реальные проблемы. До этого они возникали только из-за своенравного характера игрока. Теперь беспокоили травмы.

В 2013 он много пропустил. Восстановление после травмы бедра затянулось, и Дзагоев остался без футбола на треть всего сезона. Снова стал чемпионом России, но вложился куда меньше - всего лишь 3 гола и 4 передачи. После чемпионата сборную России ожидал бразильский мундиаль, на который наших вывел итальянец Капелло.

Для Дзагоева этот турнир должен был стать подтверждением своего уровня. Не мог играть Широков, а без него команда страдала от явной нехватки креатива, - подопечные Капелло умели сушить и обороняться, но вот с фантазией не получалось совсем. Но Дзагоев не только не стал новым лидером в плане созидания, он даже не приблизился к основному составу. Основных причин на это две - не слишком доверяющий тренер и ахиллово сухожилие, которое не позволило нормально подготовиться к турниру.

Из-за того же сухожилия была скомкана подготовка к следующему сезону в составе ЦСКА, а уже весной Дзагоев выбыл еще на месяц по причине мышечной травмы. Именно в этих 2014-2015 годах стало модно говорить о том, что Алан, похоже, теряет слишком многое. До начала этого сезона Дзагоев прогрессировал заметнее, а здесь застой и постоянные напоминания, что Дзагоев играет не в полную силу.

Следующий сезон прошел для Дзагоева очень неплохо. В 2015-2016 он набрал 13 очков (система гол+пас) и помог стать "армейцам" чемпионами, забив победный гол в решающей игре против "Рубина". Казалось бы, отличный базис для грядущего Евро есть, но в той же встрече с "Рубином" Дзагоев сломал плюсневую кость.

В позапрошлом чемпионате Алан едва выбирался из лазарета. От микротравмы, полученной перед игрой с "Тоттенхэмом", к дернутой мышце перед "Монако". Дальше - все та же задняя поверхность бедра, причем не один раз. Болельщики ЦСКА, глядя на мучения россиянина, вспоминали Марко Гонзалеса - талантливого "армейца", у которого не получилось только из-за слабостей организма. Дзагоев провел меньше половины из всех матчей "армейцев" в сезоне, а летом пропустил Кубок Конфедераций. Самое интересное, что до сих пор непонятно, что именно за повреждения у Алана было прошлым летом.

Главные проблемы минувшего сезона, которые не позволили Дзагоеву в очередной раз выйти на пик формы, - подколенное и ахиллово сухожилия. Попав на домашний Чемпионат мира, Дзагоев дернул заднюю поверхность, не отыграв и тайма. Вернулся он только к игре с Хорватией, в которой отметился голевой передачей, позволившей дотянуть нашим до серии пенальти.

И вот - начало нового сезона, очень важного, ведь он следует сразу после домашнего Чемпионата мира. Дзагоев, который должен был играть еще более важную роль в условиях перестройки, не провел на поле и половины тайма. На этот раз - икроножная мышца.

Что будет дальше?

Если это не прекратится, то Дзагоеву попросту надо завершать карьеру. Выходить раз в несколько месяцев на десять минут просто не дело. Это сплошное мучение для игрока. А пока это не просто не прекращается, - ситуация с Дзагоевым становится только хуже.

В этом плане ждут непростые времена и ЦСКА, у которого и так перед лицом серьезные кадровые проблемы. На Дзагоева надеялись перед началом очередного футбольного года, но, похоже, перебороть хрупкость своего организма у него не получается. Впрочем, пока надо просто определить сроки восстановления. О них Гончаренко после матча не говорил.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА сборная России Дзагоев
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№2 Написал: avnik море (Сегодня, 10:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
В свое время сачковал кроссы бегать - вот основная причина...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 10:36) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Блин Алана ужасно жаль. Игрок с огромным потенциалом и так здоровье подводит.
Выздоравливай поскорее.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
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