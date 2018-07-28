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"Фламенго" подтвердил трансфер Витинью, игрок заключит с клубом контракт на 4 года

"Фламенго" на своем официальном сайте подтвердил трансфер нападающего ЦСКА Витинью.

Игрок уже подписал контракт с бразильским клубом. Срок соглашения - 4 года. Другие детали сделки не сообщаются.

Игрок прилетит в Бразилию в воскресенье. Тогда же состоится его презентация для болельщиков команды. В пятницу Витинью принял участие в матче за Суперкубок России против "Локомотива" (1:0).

Всего в составе армейцев с 2013 года он 84 раза выходил на поле и забил 19 голов.
Теги: Витиньо Фламенго ЦСКА
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