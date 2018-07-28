A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Витинью: спасибо ЦСКА за то, что сделали меня сильнее

Нападающий ЦСКА Витиньо перед переходом уходом из клуба написал прощальное письмо.

"Я благодарен ЦСКА, всем партнерам по команде, особенно Марио Фернандесу, который всегда меня поддерживал. Я благодарен тренерскому штабу, особенно главному тренеру Виктору Гончаренко – за доверие и теплое отношение.

Я благодарен техническому персоналу, особенно Максу (переводчик Головлев), который помогал мне общаться. Я благодарен всему клубу, особенно его президенту и генеральному директору Роману Бабаеву.

Я благодарен вам за все уроки и возможность развиваться, как бы трудно ни было в то время. Спасибо, что пригласили мальчика и дали ему шанс узнать больше о футболе, жизни и позволили спустя пять лет перейти в клуб «Фламенго», который всегда был в моем сердце.

За это время я стал лучше. Конечно, как и каждому человеку, мне еще много в чем нужно развиваться как личности и профессионалу. Но я покидаю ЦСКА с уверенностью в том, что стал более искушенным тактически, стал сильнее как физически, так и ментально, и главное — в человеческом плане", — написал Витиньо в своем инстаграме.
Теги: ЦСКА Витиньо
Сегодня, 09:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 09:53) #
  • +2
  •  (2)
online

Витя очень талантлив, но и очень капризен)) Играл через матч- два, сильно зависел от своего настроения.


Пользу принес для ЦСКА немалую, но видимо Гончаренко не горел желанием с ним работать. Витя совсем не командный игрок, Абсолютный индивидуалист.

Так что расстапвание пощло всем на пользу)) И ему и клубу. Свои деньги вернули и игрок ушел по хорошему. Очень добрые слова в адрес ЦСКА и тренеров - написал на прощанье.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Седой Россия (Сегодня, 09:42) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Беда в том, что от твоего прихода сильнее должен был стать не только ты, но и клуб. Талант есть, но довольно эгоистичный


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 09:30) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Слабый игрок,поэтому тебя сразу и продали при первой возможности,не ровня Вагнеру.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.