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Витинью: спасибо ЦСКА за то, что сделали меня сильнее
Нападающий ЦСКА Витиньо перед переходом уходом из клуба написал прощальное письмо.
"Я благодарен ЦСКА, всем партнерам по команде, особенно Марио Фернандесу, который всегда меня поддерживал. Я благодарен тренерскому штабу, особенно главному тренеру Виктору Гончаренко – за доверие и теплое отношение.
Я благодарен техническому персоналу, особенно Максу (переводчик Головлев), который помогал мне общаться. Я благодарен всему клубу, особенно его президенту и генеральному директору Роману Бабаеву.
Я благодарен вам за все уроки и возможность развиваться, как бы трудно ни было в то время. Спасибо, что пригласили мальчика и дали ему шанс узнать больше о футболе, жизни и позволили спустя пять лет перейти в клуб «Фламенго», который всегда был в моем сердце.
За это время я стал лучше. Конечно, как и каждому человеку, мне еще много в чем нужно развиваться как личности и профессионалу. Но я покидаю ЦСКА с уверенностью в том, что стал более искушенным тактически, стал сильнее как физически, так и ментально, и главное — в человеческом плане", — написал Витиньо в своем инстаграме.
"Я благодарен ЦСКА, всем партнерам по команде, особенно Марио Фернандесу, который всегда меня поддерживал. Я благодарен тренерскому штабу, особенно главному тренеру Виктору Гончаренко – за доверие и теплое отношение.
Я благодарен техническому персоналу, особенно Максу (переводчик Головлев), который помогал мне общаться. Я благодарен всему клубу, особенно его президенту и генеральному директору Роману Бабаеву.
Я благодарен вам за все уроки и возможность развиваться, как бы трудно ни было в то время. Спасибо, что пригласили мальчика и дали ему шанс узнать больше о футболе, жизни и позволили спустя пять лет перейти в клуб «Фламенго», который всегда был в моем сердце.
За это время я стал лучше. Конечно, как и каждому человеку, мне еще много в чем нужно развиваться как личности и профессионалу. Но я покидаю ЦСКА с уверенностью в том, что стал более искушенным тактически, стал сильнее как физически, так и ментально, и главное — в человеческом плане", — написал Витиньо в своем инстаграме.
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