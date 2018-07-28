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Виктор Гончаренко: у Дзагоева возникли проблемы с икроножной мышцей и мы решили его поберечь

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча за Олимп Суперкубок России с "Локомотивом" (1:0) рассказал о характере повреждения у полузащитника команды Алана Дзагоева, который был заменен на 13-й минуте.

"У Алана возникли проблемы с икроножной мышцей. Решили его поберечь и заменили. В ближайшее время узнаем точный диагноз" – сказал Гончаренко.

Дзагоев пропустил часть ЧМ-2018, получив травму в стартовом матче турнира с Саудовской Аравией (5:0) и вернувшись в строй к игре 1/4 финала с Хорватией (2:2, 3:4 пен.).

Sport24
Сегодня, 09:30
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№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 10:28) #
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online

Иппонат Федотов
?

@IpponatFedot
3 ч.3 часа назад
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Увы нам и ах, а тренерскому штабу предстоит архисложнейшая задача - определить на какие 13 минут матча раз в два месяца выпускать Дзагу... Или просто "дискомфорт и поберегли", а?


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 10:23) #
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online

Теперь наверное так и будет постоянно с травмами,а так здоровья
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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