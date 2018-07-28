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Илья Геркус: паровозы не сдаются!

Президент "Локомотива" Илья Геркус после матча за Суперкубок России против ЦСКА (0:1 д.в.) отметил, что команде необходимо двигаться дальше.

"Обидно проигрывать матчи за трофей. Надо преодолеть себя и двигаться дальше. Спасибо за великолепную поддержку, красно-зеленые. Не сдаются паровозы!", - написал Геркус в своем Инстаграме.
Теги: Геркус Локомотив ЦСКА Суперкубок России
Сегодня, 09:50
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(3)
№2 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 10:38) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да! Их сдают на металлолом!!!!
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 10:18) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
В чём молодцы? Не сдаются в чём? В традиционной скучной игре с надеждой подловить на контратаке? Ну тогда да, уже который год)) стабильность показатель класса! Класса автобуса))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
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