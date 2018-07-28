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ЦСКА опустился на 5 место в РПЛ по трансферной стоимости футболистов

Согласно порталу Transfermarkt.com, ЦСКА опустился с третьего на пятое место в списке клубов российской Премьер-Лиги с самой высокой общей трансферной стоимостью игроков.

Общая трансферная стоимость игроков столичного клуба составляет € 69,7 млн. Выше "армейцев" в списке теперь располагаются "Локомотив" (€ 90,3 млн) и "Краснодар" (€ 85,1 млн), которые занимают третье и четвёртое места соответственно. Лидером остаётся "Зенит" (€ 149,85 млн), на втором месте – "Спартак" (€ 124,9 млн).

Полностью список клубов РПЛ с самой высокой общей трансферной стоимостью игроков выглядит следующим образом: 1. "Зенит" (€ 149,85 млн), 2. "Спартак" (€ 124,9 млн), 3. "Локомотив" (€ 90,3 млн), 4. "Краснодар" (€ 85,1 млн), 5. ЦСКА (€ 69,7 млн), 6. "Рубин" (€ 39,43 млн), 7. "Ахмат" (€ 36,88 млн), 8. "Ростов" (€ 28,75 млн), 9. "Уфа" (€ 27 млн), 10. "Динамо" (€ 23,08 млн), 11. "Урал" (€ 21,7 млн), 12. "Енисей" (€ 16,78 млн), 13. "Крылья Советов" (€ 16,35 млн), 14. "Арсенал" (€ 15,7 млн), 15. "Оренбург" (€ 12,53 млн), 16. "Анжи" (€ 10,45 млн).
Теги: ЦСКА Зенит Локомотив Спартак Краснодар Трансферы
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№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:01) #
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Да как- то пофиг))) Лучше быть на 5-м месте по трансам и на первом в Чемпионате, чем наоборот. Зенит не даст соврать)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
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