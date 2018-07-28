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Ольга Голодец: наследие ЧМ-2018 живет, и Суперкубок это доказал!

Вице-премьер РФ Ольга Голодец после матча за Суперкубок России между "Локомотивом" и ЦСКА (0:1 д.в.) отметила, что наследие ЧМ-2018 уже живет своей жизнью.

"Очень современный стадион, он создал новую точку притяжения и люди приходили на стадион семьями, с детьми. Было много болельщиков из Москвы. Наследие чемпионата мира начинает жить своей жизнью и это замечательно - сегодня мы все это увидели. Мы будем делать все, чтобы поддержать эту атмосферу", - сказала Голодец.

Напомним, на матче в Нижнем Новгороде был зафиксирован аншлаг.

Р-Спорт
Теги: Суперкубок России ЦСКА Локомотив
Сегодня, 12:15
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6
(5)
№6 Написал: Fingal Слава Господу не СПБ.. а был ведь замечательный город, а тепрь там какие-то фанаты.. бр-р-.. (Сегодня, 13:03) #
  • +1
  •  (3)

вот такое наследие нам не нужно.. совсем.. это уг наследие из арсенала навоза из под пони последних лет 40
Регистрация: 25.05.2017 [жалоба]
№5 Написал: Apant1 (Сегодня, 12:51) #
  • +3
  •  (3)

При её достатках, фамилию надо менять. Домик в Швейцарии, как то с голодухой не сочетается
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 12:37) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
живет своей жизнью, в переводе, смотреть говнофутбол от чемпиона и вицечемпиона


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: miktar (Сегодня, 12:37) #
  • +2
  •  (4)

заткнись, изменница и поддерживающая геноцид русских .....!


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:36) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
"...Наследие ЧМ 2018 живет", трибуны -то полные, но игра,увы, унылая.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№1 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 12:27) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
На матче между ЦСКА (Москва) и Локомотивом (Москва) было много болельщиков из Москвы! оО Удивила, нет слов!!!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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