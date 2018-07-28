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Ольга Голодец: наследие ЧМ-2018 живет, и Суперкубок это доказал!
Вице-премьер РФ Ольга Голодец после матча за Суперкубок России между "Локомотивом" и ЦСКА (0:1 д.в.) отметила, что наследие ЧМ-2018 уже живет своей жизнью.
"Очень современный стадион, он создал новую точку притяжения и люди приходили на стадион семьями, с детьми. Было много болельщиков из Москвы. Наследие чемпионата мира начинает жить своей жизнью и это замечательно - сегодня мы все это увидели. Мы будем делать все, чтобы поддержать эту атмосферу", - сказала Голодец.
Напомним, на матче в Нижнем Новгороде был зафиксирован аншлаг.
Р-Спорт
"Очень современный стадион, он создал новую точку притяжения и люди приходили на стадион семьями, с детьми. Было много болельщиков из Москвы. Наследие чемпионата мира начинает жить своей жизнью и это замечательно - сегодня мы все это увидели. Мы будем делать все, чтобы поддержать эту атмосферу", - сказала Голодец.
Напомним, на матче в Нижнем Новгороде был зафиксирован аншлаг.
Р-Спорт
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