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Директор по безопасности РПЛ: Витинью действительно ухали, мы разберемся с этим

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин рассказал о поведении болельщиков в матче за Суперкубок России.

"На трибунах собралось почти сорок пять тысяч человек, полный стадион. Нашелся один дурак, кинувший бутылку в игроков ЦСКА. Это был самый лучший Суперкубок из всех, на которых я работал - а работал почти на всех. Матч прошел достойно. Но бывают какие-то бытовые моменты.

Этого человека уже задержали, сейчас идут разбирательства. Те, кто совершил какие-то правонарушения, естественно, понесут наказание. Ни один момент, который попал на видео, не останется без расследования.

Еще был инцидент с проявлением расовой нетерпимости по отношению к Витинью. Сейчас разбираемся и по нему", - цитирует Мейтина Спорт-Экспресс.
Теги: Витиньо ЦСКА Локомотив Суперкубок России
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