Форвард "Зенита-2" продолжит карьеру в тульском "Арсенале"

Нападающий "Зенита-2" Даниил Лесовой проведет сезон-2018/19 в тульском "Арсенале" на правах аренды.20-летний футболист перешел в команду из Санкт-Петербурга в 2016 году.В прошедшем сезоне Олимп-ФНЛ он провел за "Зенит-2" 32 матча и забил один мяч.