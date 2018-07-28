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Форвард "Зенита-2" продолжит карьеру в тульском "Арсенале"

Нападающий "Зенита-2" Даниил Лесовой проведет сезон-2018/19 в тульском "Арсенале" на правах аренды.

20-летний футболист перешел в команду из Санкт-Петербурга в 2016 году.

В прошедшем сезоне Олимп-ФНЛ он провел за "Зенит-2" 32 матча и забил один мяч.

"Зенит-2"
Теги: Зенит-2 Арсенал Тула
Сегодня, 13:29
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