К чемпионству готов! Почему «Спартак» - главный фаворит сезона 2018/2019

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:37
Екатерина Гамова: многие спортсмены всю жизнь идут к званию заслуженного мастера спорта, а футболистам его дают всего лишь за выход в 1/4 финала (14)
Екатерина Гамова: многие спортсмены всю жизнь идут к званию заслуженного мастера спорта, а футболистам его дают всего лишь за выход в 1/4 финала (14)
15:11
Молодежная команда "Енисея" обыграла своих сверстников из "Зенита" в матче первого тура молодежного первенства (1)
Молодежная команда "Енисея" обыграла своих сверстников из "Зенита" в матче первого тура молодежного первенства (1)
14:18
Сергей Силкин: "Динамо" всегда будут управлять люди, далекие от футбола - душа болит за клуб! (1)
Сергей Силкин: "Динамо" всегда будут управлять люди, далекие от футбола - душа болит за клуб! (1)
10:50
У Ахмеда Мусы родился сын (3)
У Ахмеда Мусы родился сын (3)
09:54
Хрусталь из Осетии. У Дзагоева опять проблемы со здоровьем. О том, как россиянин справлялся с травмами (5)
Хрусталь из Осетии. У Дзагоева опять проблемы со здоровьем. О том, как россиянин справлялся с травмами (5)
09:50
Илья Геркус: паровозы не сдаются! (4)
Илья Геркус: паровозы не сдаются! (4)
09:42
Один рекламный пост в инстаграме Криштиану Роналду стоит 750 тыс долларов - его аккаунт третий в списке самых высокооплачиваемых в мире (1)
Один рекламный пост в инстаграме Криштиану Роналду стоит 750 тыс долларов - его аккаунт третий в списке самых высокооплачиваемых в мире (1)
09:30
Виктор Гончаренко: у Дзагоева возникли проблемы с икроножной мышцей и мы решили его поберечь (2)
Виктор Гончаренко: у Дзагоева возникли проблемы с икроножной мышцей и мы решили его поберечь (2)
08:47
Нобель Арустамян: ЦСКА сейчас усиленно мониторит рынок, новые трансферы будут в ближайшее время (5)
Нобель Арустамян: ЦСКА сейчас усиленно мониторит рынок, новые трансферы будут в ближайшее время (5)
02:57
Прекрасный Фернандес, надёжный центр обороны ЦСКА и вялые Миранчуки. Оценки за Суперкубок России (5)
Прекрасный Фернандес, надёжный центр обороны ЦСКА и вялые Миранчуки. Оценки за Суперкубок России (5)
02:03
Юрий Семин: почему "Локомотив" через два дня играет старт чемпионата? Кто-нибудь может мне объяснить? (16)
Юрий Семин: почему "Локомотив" через два дня играет старт чемпионата? Кто-нибудь может мне объяснить? (16)
01:41
Как обновленный ЦСКА взял первый трофей этого сезона. Об "армейских" новичках, крутости Гончаренко и пассивности "Локомотива" в атаке (3)
Как обновленный ЦСКА взял первый трофей этого сезона. Об "армейских" новичках, крутости Гончаренко и пассивности "Локомотива" в атаке (3)
00:46
Фанаты "Локомотива" забросали игроков ЦСКА бутылками. Чалов пнул на трибуну в ответ (видео) (24)
Фанаты "Локомотива" забросали игроков ЦСКА бутылками. Чалов пнул на трибуну в ответ (видео) (24)
Вчера, 23:45
На Суперкубке в Нижнем Новгороде невозможно купить воды (4)
На Суперкубке в Нижнем Новгороде невозможно купить воды (4)
К чемпионству готов! Почему «Спартак» - главный фаворит сезона 2018/2019
Уже сегодня бронзовые призеры прошлого сезона сыграют первый матч в обновленной РПЛ. Rusfootball.info анализирует межсезонье московского «Спартака» и оценивает перспективы красно-белых в этом сезоне.
Московский «Спартак» уже сегодня ждет достаточно сложное испытание. Матчи с аутсайдерами традиционно вызывают у красно-белых большие проблемы как в тактическом плане, так и в ментальном. Тем не менее, складывается ощущение, что в этом сезоне мы увидим очень сильный «Спартак», и на это есть сразу несколько причин. Начнем с самых очевидных.
1) Усиление обороны
Пожалуй, наиболее основательная трансферная кампания во всей РПЛ была проведена именно красно-белыми. Клуб усилил самую уязвимую линию - обороны качественным центральным защитником в лице Самуэля Жиго. Француз выходил в 7 из 11 товарищеских игр межсезонья и принимал в них достаточно результативное участие. 2 гола, 1 автогол – довольно контрастная статистика, которая, на самом деле, не отражает стиль игры и роль игрока в новой команде.
Защитник отлично обращается с мячом и, похоже, будет использоваться Массимо Каррерой в качестве страхующего. Анализируя матч с «Трабзонспором», где Жиго провел на поле все 90 минут, можно отметить, что игрок чувствует себя очень уверенно при прессинге соперника и принимает максимально простые решения. Жиго редко ошибается в передачах, предпочитая играть ближнему, и не увлекается подключениями в атаку, оставляя такие функции своему партнеру (в игре с турками – Боккетти).
К примеру, в данном эпизоде Самуэль полезно страхует центральную зону при высоком прессинге центральных полузащитников красно-белых:
Как и свойственно «Спартаку», Ханни и Глушаков очень агрессивно и высоко выбрасываются, оставляя Фернандо в центральной зоне для перехватов ошибочных передач. Такой рискованный стиль игры не раз становился как мощным оружием, так и слабым местом команды. В данном эпизоде, как и во многих других, Жиго продемонстрировал свое отличное чувство пространства и чтение игры, что крайне важно для такого игрового построения.
Пара Жиго-Джикия потенциально смотрится очень сильно. А с учетом игры Ильи Кутепова на ЧМ 2018 и наличия в команде опытного Боккетти, центральная зона обороны кажется не просто укомплектованной, но и одной из самых интересных во всей лиге.
2) Конкуренция на флангах атаки
Дмитрий Комбаров вернулся и снова проявляет себя во всей красе, что вынуждает вновь рассматривать Лоренсо Мельгарехо в качестве игрока атаки. С приходом Александра Ташаева (который пока что смотрится куда менее интересно, чем его молодой визави Ломовицкий), с появлением того самого Ломовицкого, с наличием Александра Самедова и Педро Роши, с учетом универсальности Романа Зобнина, и конечно, с наличием Квинси Промеса, фланги атаки «Спартака» смотрятся действительно переукомплектованными.
Если место слева железно забронированно Промесом (по крайней мере, пока он не уехал), то справа все вышеперечисленные игроки готовы рвать и метать. Особенно выделился в межсезонье Александр Ломовицкий. Молодой вингер выглядел очень убедительно, не боялся лезть в обводку, много отрабатывал в обороне. Игрок принял участие в 7 матчах и отметился 2-мя забитыми мячами. Его персонально отметил Каррера, оценив перспективы полузащитника в качестве игрока стартового состава как высокие.
3) Игровой стиль
Несмотря на систематические ошибки из-за рискованного стиля игры центральных полузащитников в прошлом сезоне, «Спартак», судя по межсезонью, не планирует отступать от привычной манеры игры.
В этом плане очень впечатляет игра Дениса Глушакова. Кажется, капитан команды оправился от болячек и хандры, которые преследовали его в прошлом сезоне и стоили ему места в сборной на домашнем ЧМ. На сборах Глушаков принял участие в 9 играх из 11 и выглядел крайне убедительно. В большинстве игр Денис в ситуациях без мяча располагался на одной линии с форвардами и принимал непосредственное участие в высоком прессинге:
Отдельно отметить нужно именно скорость принятия решений, которая у игрока стала гораздо выше, чем в концовке прошлого сезона. Денис не тратит на работу с мячом больше 1-2 касаний, принимает простые решения и редко ошибается.
«Спартак» продолжает активно наигрывать схему 4-3-3 с высоким акцентом в сторону атаки. Один из центральных защитников (как правило левый ЦЗ) активно двигает мяч, фланговые защитники проводят подавляющую часть времени возле чужой штрафной, а центральные полузащитники выдвигаются в прессинг в одну линию с нападающими.
Но главным козырем красно-белых, кажется, станет Софьян Ханни. Еще в прошлом сезоне алжирец успел продемонстрировать себя в нескольких играх. Но, судя по сборам, в этом году Софьян станет главной движущей силой в атаке «Спартака». Потрясающая техника игрока, постоянная нацеленность на ключевые атакующие действия и очень уверенный контроль мяча делают его одним из самых интересных плеймейкеров предстоящего сезона. Его гол в ворота «Рудара» наглядно демонстрирует эти качества.
4) Укомплектованность состава
«Спартак», пожалуй, единственная команда лиги, которая может себе позволить дать отдохнуть героям ЧМ достаточно безболезненно. Самедов, Зобнин и Кутепов провели очень энергозатратный турнир в составе сборной, и Массимо Каррера это учитывает. В отличие от того же «Зенита», где Кузяева, Дзюбу, Лунева и Смольникова призвали на сбор сразу по окончании турнира, красно-белые спокойно могут пережить недостаток игроков с российским паспортом на старте сезона.
В каждой линии у команды есть альтернативы, а на игру с «Оренбургом» в арсенале команды легко набирается боеспособный состав. Глушаков, Комбаров, Ещенко, Ребров, Ташаев, Джикия и тот же Ломовицкий – все эти футболисты являются одними из лучших в команде даже без учета лимита. Такая глубина состава с учетом наличия очень сильных легионеров (также в каждой линии) делает команду одним из главных фаворитов лиги.
Вывод
Ментальные слабости красно-белых давно известны всем. Тем не менее, в прошлом году у команды было действительно много объективных проблем: огромное количество травм, не лучшая форма лидеров с российским паспортом и игра на 3 фронта. В этом сезона, благодаря чемпионату мира подготовка к сезону впервые за очень долгое время проходила для команды максимально тихо и спокойно. Никаких скандалов, вбросов из прессы, скандальных интервью с водителями не было, что наверняка позитивно скажется на команде. По составу и, особенно по атакующему потенциалу «Спартак» вряд ли уступает «Зениту» и точно не уступает «Локомотиву», ЦСКА и «Краснодару».
Самое главное – Массимо Каррера работает с командой уже 3 сезон. В «Спартаке» четко обрисован стиль игры команды, есть боевой состав и харизматичный сильный тренер с отличной тактической школой. Главное – справиться с давлением, и первая игра с «Оренбургом» станет отличной проверкой для команды.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
Московский «Спартак» уже сегодня ждет достаточно сложное испытание. Матчи с аутсайдерами традиционно вызывают у красно-белых большие проблемы как в тактическом плане, так и в ментальном. Тем не менее, складывается ощущение, что в этом сезоне мы увидим очень сильный «Спартак», и на это есть сразу несколько причин. Начнем с самых очевидных.
1) Усиление обороны
Пожалуй, наиболее основательная трансферная кампания во всей РПЛ была проведена именно красно-белыми. Клуб усилил самую уязвимую линию - обороны качественным центральным защитником в лице Самуэля Жиго. Француз выходил в 7 из 11 товарищеских игр межсезонья и принимал в них достаточно результативное участие. 2 гола, 1 автогол – довольно контрастная статистика, которая, на самом деле, не отражает стиль игры и роль игрока в новой команде.
Защитник отлично обращается с мячом и, похоже, будет использоваться Массимо Каррерой в качестве страхующего. Анализируя матч с «Трабзонспором», где Жиго провел на поле все 90 минут, можно отметить, что игрок чувствует себя очень уверенно при прессинге соперника и принимает максимально простые решения. Жиго редко ошибается в передачах, предпочитая играть ближнему, и не увлекается подключениями в атаку, оставляя такие функции своему партнеру (в игре с турками – Боккетти).
К примеру, в данном эпизоде Самуэль полезно страхует центральную зону при высоком прессинге центральных полузащитников красно-белых:
Как и свойственно «Спартаку», Ханни и Глушаков очень агрессивно и высоко выбрасываются, оставляя Фернандо в центральной зоне для перехватов ошибочных передач. Такой рискованный стиль игры не раз становился как мощным оружием, так и слабым местом команды. В данном эпизоде, как и во многих других, Жиго продемонстрировал свое отличное чувство пространства и чтение игры, что крайне важно для такого игрового построения.
Пара Жиго-Джикия потенциально смотрится очень сильно. А с учетом игры Ильи Кутепова на ЧМ 2018 и наличия в команде опытного Боккетти, центральная зона обороны кажется не просто укомплектованной, но и одной из самых интересных во всей лиге.
2) Конкуренция на флангах атаки
Дмитрий Комбаров вернулся и снова проявляет себя во всей красе, что вынуждает вновь рассматривать Лоренсо Мельгарехо в качестве игрока атаки. С приходом Александра Ташаева (который пока что смотрится куда менее интересно, чем его молодой визави Ломовицкий), с появлением того самого Ломовицкого, с наличием Александра Самедова и Педро Роши, с учетом универсальности Романа Зобнина, и конечно, с наличием Квинси Промеса, фланги атаки «Спартака» смотрятся действительно переукомплектованными.
Если место слева железно забронированно Промесом (по крайней мере, пока он не уехал), то справа все вышеперечисленные игроки готовы рвать и метать. Особенно выделился в межсезонье Александр Ломовицкий. Молодой вингер выглядел очень убедительно, не боялся лезть в обводку, много отрабатывал в обороне. Игрок принял участие в 7 матчах и отметился 2-мя забитыми мячами. Его персонально отметил Каррера, оценив перспективы полузащитника в качестве игрока стартового состава как высокие.
3) Игровой стиль
Несмотря на систематические ошибки из-за рискованного стиля игры центральных полузащитников в прошлом сезоне, «Спартак», судя по межсезонью, не планирует отступать от привычной манеры игры.
В этом плане очень впечатляет игра Дениса Глушакова. Кажется, капитан команды оправился от болячек и хандры, которые преследовали его в прошлом сезоне и стоили ему места в сборной на домашнем ЧМ. На сборах Глушаков принял участие в 9 играх из 11 и выглядел крайне убедительно. В большинстве игр Денис в ситуациях без мяча располагался на одной линии с форвардами и принимал непосредственное участие в высоком прессинге:
Отдельно отметить нужно именно скорость принятия решений, которая у игрока стала гораздо выше, чем в концовке прошлого сезона. Денис не тратит на работу с мячом больше 1-2 касаний, принимает простые решения и редко ошибается.
«Спартак» продолжает активно наигрывать схему 4-3-3 с высоким акцентом в сторону атаки. Один из центральных защитников (как правило левый ЦЗ) активно двигает мяч, фланговые защитники проводят подавляющую часть времени возле чужой штрафной, а центральные полузащитники выдвигаются в прессинг в одну линию с нападающими.
Но главным козырем красно-белых, кажется, станет Софьян Ханни. Еще в прошлом сезоне алжирец успел продемонстрировать себя в нескольких играх. Но, судя по сборам, в этом году Софьян станет главной движущей силой в атаке «Спартака». Потрясающая техника игрока, постоянная нацеленность на ключевые атакующие действия и очень уверенный контроль мяча делают его одним из самых интересных плеймейкеров предстоящего сезона. Его гол в ворота «Рудара» наглядно демонстрирует эти качества.
4) Укомплектованность состава
«Спартак», пожалуй, единственная команда лиги, которая может себе позволить дать отдохнуть героям ЧМ достаточно безболезненно. Самедов, Зобнин и Кутепов провели очень энергозатратный турнир в составе сборной, и Массимо Каррера это учитывает. В отличие от того же «Зенита», где Кузяева, Дзюбу, Лунева и Смольникова призвали на сбор сразу по окончании турнира, красно-белые спокойно могут пережить недостаток игроков с российским паспортом на старте сезона.
В каждой линии у команды есть альтернативы, а на игру с «Оренбургом» в арсенале команды легко набирается боеспособный состав. Глушаков, Комбаров, Ещенко, Ребров, Ташаев, Джикия и тот же Ломовицкий – все эти футболисты являются одними из лучших в команде даже без учета лимита. Такая глубина состава с учетом наличия очень сильных легионеров (также в каждой линии) делает команду одним из главных фаворитов лиги.
Вывод
Ментальные слабости красно-белых давно известны всем. Тем не менее, в прошлом году у команды было действительно много объективных проблем: огромное количество травм, не лучшая форма лидеров с российским паспортом и игра на 3 фронта. В этом сезона, благодаря чемпионату мира подготовка к сезону впервые за очень долгое время проходила для команды максимально тихо и спокойно. Никаких скандалов, вбросов из прессы, скандальных интервью с водителями не было, что наверняка позитивно скажется на команде. По составу и, особенно по атакующему потенциалу «Спартак» вряд ли уступает «Зениту» и точно не уступает «Локомотиву», ЦСКА и «Краснодару».
Самое главное – Массимо Каррера работает с командой уже 3 сезон. В «Спартаке» четко обрисован стиль игры команды, есть боевой состав и харизматичный сильный тренер с отличной тактической школой. Главное – справиться с давлением, и первая игра с «Оренбургом» станет отличной проверкой для команды.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.