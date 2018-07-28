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К чемпионству готов! Почему «Спартак» - главный фаворит сезона 2018/2019

Уже сегодня бронзовые призеры прошлого сезона сыграют первый матч в обновленной РПЛ. Rusfootball.info анализирует межсезонье московского «Спартака» и оценивает перспективы красно-белых в этом сезоне.

Московский «Спартак» уже сегодня ждет достаточно сложное испытание. Матчи с аутсайдерами традиционно вызывают у красно-белых большие проблемы как в тактическом плане, так и в ментальном. Тем не менее, складывается ощущение, что в этом сезоне мы увидим очень сильный «Спартак», и на это есть сразу несколько причин. Начнем с самых очевидных.

1) Усиление обороны
Пожалуй, наиболее основательная трансферная кампания во всей РПЛ была проведена именно красно-белыми. Клуб усилил самую уязвимую линию - обороны качественным центральным защитником в лице Самуэля Жиго. Француз выходил в 7 из 11 товарищеских игр межсезонья и принимал в них достаточно результативное участие. 2 гола, 1 автогол – довольно контрастная статистика, которая, на самом деле, не отражает стиль игры и роль игрока в новой команде.

Защитник отлично обращается с мячом и, похоже, будет использоваться Массимо Каррерой в качестве страхующего. Анализируя матч с «Трабзонспором», где Жиго провел на поле все 90 минут, можно отметить, что игрок чувствует себя очень уверенно при прессинге соперника и принимает максимально простые решения. Жиго редко ошибается в передачах, предпочитая играть ближнему, и не увлекается подключениями в атаку, оставляя такие функции своему партнеру (в игре с турками – Боккетти).

К примеру, в данном эпизоде Самуэль полезно страхует центральную зону при высоком прессинге центральных полузащитников красно-белых:

К чемпионству готов! Почему «Спартак» - главный фаворит сезона 2018/2019


Как и свойственно «Спартаку», Ханни и Глушаков очень агрессивно и высоко выбрасываются, оставляя Фернандо в центральной зоне для перехватов ошибочных передач. Такой рискованный стиль игры не раз становился как мощным оружием, так и слабым местом команды. В данном эпизоде, как и во многих других, Жиго продемонстрировал свое отличное чувство пространства и чтение игры, что крайне важно для такого игрового построения.

Пара Жиго-Джикия потенциально смотрится очень сильно. А с учетом игры Ильи Кутепова на ЧМ 2018 и наличия в команде опытного Боккетти, центральная зона обороны кажется не просто укомплектованной, но и одной из самых интересных во всей лиге.

2) Конкуренция на флангах атаки
Дмитрий Комбаров вернулся и снова проявляет себя во всей красе, что вынуждает вновь рассматривать Лоренсо Мельгарехо в качестве игрока атаки. С приходом Александра Ташаева (который пока что смотрится куда менее интересно, чем его молодой визави Ломовицкий), с появлением того самого Ломовицкого, с наличием Александра Самедова и Педро Роши, с учетом универсальности Романа Зобнина, и конечно, с наличием Квинси Промеса, фланги атаки «Спартака» смотрятся действительно переукомплектованными.

Если место слева железно забронированно Промесом (по крайней мере, пока он не уехал), то справа все вышеперечисленные игроки готовы рвать и метать. Особенно выделился в межсезонье Александр Ломовицкий. Молодой вингер выглядел очень убедительно, не боялся лезть в обводку, много отрабатывал в обороне. Игрок принял участие в 7 матчах и отметился 2-мя забитыми мячами. Его персонально отметил Каррера, оценив перспективы полузащитника в качестве игрока стартового состава как высокие.

3) Игровой стиль
Несмотря на систематические ошибки из-за рискованного стиля игры центральных полузащитников в прошлом сезоне, «Спартак», судя по межсезонью, не планирует отступать от привычной манеры игры.

В этом плане очень впечатляет игра Дениса Глушакова. Кажется, капитан команды оправился от болячек и хандры, которые преследовали его в прошлом сезоне и стоили ему места в сборной на домашнем ЧМ. На сборах Глушаков принял участие в 9 играх из 11 и выглядел крайне убедительно. В большинстве игр Денис в ситуациях без мяча располагался на одной линии с форвардами и принимал непосредственное участие в высоком прессинге:



Отдельно отметить нужно именно скорость принятия решений, которая у игрока стала гораздо выше, чем в концовке прошлого сезона. Денис не тратит на работу с мячом больше 1-2 касаний, принимает простые решения и редко ошибается.

«Спартак» продолжает активно наигрывать схему 4-3-3 с высоким акцентом в сторону атаки. Один из центральных защитников (как правило левый ЦЗ) активно двигает мяч, фланговые защитники проводят подавляющую часть времени возле чужой штрафной, а центральные полузащитники выдвигаются в прессинг в одну линию с нападающими.

Но главным козырем красно-белых, кажется, станет Софьян Ханни. Еще в прошлом сезоне алжирец успел продемонстрировать себя в нескольких играх. Но, судя по сборам, в этом году Софьян станет главной движущей силой в атаке «Спартака». Потрясающая техника игрока, постоянная нацеленность на ключевые атакующие действия и очень уверенный контроль мяча делают его одним из самых интересных плеймейкеров предстоящего сезона. Его гол в ворота «Рудара» наглядно демонстрирует эти качества.

4) Укомплектованность состава
«Спартак», пожалуй, единственная команда лиги, которая может себе позволить дать отдохнуть героям ЧМ достаточно безболезненно. Самедов, Зобнин и Кутепов провели очень энергозатратный турнир в составе сборной, и Массимо Каррера это учитывает. В отличие от того же «Зенита», где Кузяева, Дзюбу, Лунева и Смольникова призвали на сбор сразу по окончании турнира, красно-белые спокойно могут пережить недостаток игроков с российским паспортом на старте сезона.

В каждой линии у команды есть альтернативы, а на игру с «Оренбургом» в арсенале команды легко набирается боеспособный состав. Глушаков, Комбаров, Ещенко, Ребров, Ташаев, Джикия и тот же Ломовицкий – все эти футболисты являются одними из лучших в команде даже без учета лимита. Такая глубина состава с учетом наличия очень сильных легионеров (также в каждой линии) делает команду одним из главных фаворитов лиги.

Вывод
Ментальные слабости красно-белых давно известны всем. Тем не менее, в прошлом году у команды было действительно много объективных проблем: огромное количество травм, не лучшая форма лидеров с российским паспортом и игра на 3 фронта. В этом сезона, благодаря чемпионату мира подготовка к сезону впервые за очень долгое время проходила для команды максимально тихо и спокойно. Никаких скандалов, вбросов из прессы, скандальных интервью с водителями не было, что наверняка позитивно скажется на команде. По составу и, особенно по атакующему потенциалу «Спартак» вряд ли уступает «Зениту» и точно не уступает «Локомотиву», ЦСКА и «Краснодару».

Самое главное – Массимо Каррера работает с командой уже 3 сезон. В «Спартаке» четко обрисован стиль игры команды, есть боевой состав и харизматичный сильный тренер с отличной тактической школой. Главное – справиться с давлением, и первая игра с «Оренбургом» станет отличной проверкой для команды.

Роман Павлюк, Rusfootball.info
Теги: Спартак Оренбург Глушаков Каррера
Сегодня, 13:54
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(5)
№15 Написал: miktar (Сегодня, 15:56) #
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Идёт мобилизация судей, Лаврушечки и прочего сброда для "величайшего урода - сраптака".
Вот и пишут - УЖЕ!!! О чемпионстве...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№14 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:47) #
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И-нах-ходец,
Конкуренты не говно ,это ошибочное мнение. Первый матч Локо и ЦСКА не очем не говорит . Плюс не все понятно с зенитом,Краснодаром. Чемпионат должен стать интересней .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№13 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ещё судей забыли во главе с Бородовым и прочими Турбиными.Как всегда будет клоунада с судейством.Сколько в этом сезоне судьи подарят очков Сраптаку?Опять до и больше?Если бы не эти манипуляции людей со свистками Спартак бы и в пятерку не попал по итогам сезона,посмотрм как физрук в этом году в Европе будет феерить,а в чемпе помогут.То пендаль поставят,то нарушения не увидят,то игрока забудут удалить загорелого.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№12 Написал: И-нах-ходец (Сегодня, 15:32) #
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online

Цитата: Riders1990
,ощущение спокойствия перед сезоном

Дырки тоже есть. Два фланга обороны. Другое дело, что конкуренты - совсем говно


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Название любого игрока, проданного из цкг через полгода
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№11 Написал: MIG Piter (Сегодня, 15:23) #
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online

Оренбург это не серьезно, чтобы назвать "отличной проверкой". В остальном согласен - нынешний Спартак если не главный фаворит, то как минимум не слабее Зенита. Локо третий претендент. ЦСКА и Краснодару будет очень тяжело - борьба за 3-5 места. Всем удачи в сезоне. Поменьше травм и честной борьбы!


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№10 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 15:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
Впервые с романцевской команды,ощущение спокойствия перед сезоном.Загадывать не надо,надо просто смотреть.

Согласен, но стучим по дереву!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№9 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 14:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Впервые с романцевской команды,ощущение спокойствия перед сезоном.Загадывать не надо,надо просто смотреть.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№8 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 14:51) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Эй, админы. алё! сколкьо можно держать тут сетку ЧМ? Он давно прошел.... давайте уже расписание ИГР нашего чемпионата, мать вашу!


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№7 Написал: И-нах-ходец (Сегодня, 14:32) #
  • -1
  •  (11)
online

Цитата: sanyapytilin
С xyя ли баня загорелась?

С того, что сарай у вас сгорел, хата тоже, а баня вам не нужна - со своими дружками из пула посменно мыться будете в канаве.


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Название любого игрока, проданного из цкг через полгода
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 14:30) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
С xyя ли баня загорелась?


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№5 Написал: oksva Спб (Сегодня, 14:29) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Перед стартом - шансы равны у всех претендентов . Настрой на игру - один из главных приоритетов , те команды , которые ещё до игры посчитают , что 3 очка в " кармане " - будут жестоко наказываться , как это не раз было со Спартаком в прошлом сезоне . Значит , надо предельно настраиваться на каждый матч и первый из них у Спартака уже сегодня . Будет настрой - будет победа .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 14:21) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Вот и славненько. Отдавайте золото заранее Спартаку. Так спокойнее играть будет.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:14) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
рановатокак-то начали прогнозы делать.еще ни одной игры не сыграли,а павлюк уже в чемпионы "Спартак " записывает...бомжей,вон,после 10 туров в медальки нарядили в том сезоне.итог все знаем.тч не фиг.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: andrews74 Ухта (Сегодня, 14:07) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Давайте не будем торопиться, в том году Зениту по осени медали вешали и где он оказался?
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 14:01) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да, похоже - золото наше... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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