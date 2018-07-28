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Сергей Силкин: "Динамо" всегда будут управлять люди, далекие от футбола - душа болит за клуб!

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин поделился мнением о работе руководстве клуба.

"Душа болит за команду. Беда в том, что у «Динамо» нет должного руководства. Все время приходят люди, далекие от футбола. Они занимают такие посты, которые могут влиять на психологическое состояние команды. И насколько мне известно, то, что сейчас происходит, не идет в пользу развития клуба", - цитирует Силкина Sport24
Теги: Силкин Динамо
Сегодня, 14:18
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 15:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
У "Динамо", представлявшего в прошлом очень грозных силовиков (НКВД и пр.) - плохая аура накопилась... У "Динамо" (от греч. - "Сила") много исторического ила..
Хотя душа то у команды и бело-голубая - женская, недаром команду иногда называют просто "Дина.."... Надо бы команде, действительно, отряхнуться от своей 100-летней истории, начать новую жизнь, тем более, что даже по-названию ("Сила") в команде есть скрытая сила и тогда, уверен, динамо-машина заработает... Механики еще нужны! ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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