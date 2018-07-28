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Владимир Пономарев: уход Витинью не большая потеря для ЦСКА

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко найдет, кем заменить ушедшего во "Фламенго" Витинью.

"Трансфер Витинью сложно назвать серьезной потерей. Бразилец всегда играл в полноги.

В команде есть молодежь гораздо интереснее. У ребят будет возможность прорываться в основной состав. Они видят, что тоже могут пробиться в основу, перспективы у них есть.

Наши молодые ребята хотят играть в футбол", - цитирует Пономарева Спорт-Экспресс

Теги: Пономарев ЦСКА Витиньо
Сегодня, 14:24
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(0)
№4 Написал: рикошет Череповец (Сегодня, 15:14) #
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Болеет за:
ЦСКА
И-нах-ходец,
идинаху-дец
Регистрация: 12.02.2015 [жалоба]
№3 Написал: Brownie Ирландия (Сегодня, 14:48) #
  • 0
  •  (4)

И-нах-ходец
В твоем дурдоме все врачи с ног сбились,тебя ищут. Тебе сколько лет,орясина?
Регистрация: 2.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: miktar (Сегодня, 14:37) #
  • -3
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online

СЕКТА МЯГКИХ ХРЮШЕК , КАК ВСЕГДА - ПОДГАЖИВАЕТ...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: И-нах-ходец (Сегодня, 14:31) #
  • -5
  •  (5)
online

Как купить капризную негру за 15, чтоб 5 лет ее ловить по джунглям, чтоб она все равно убежала обратно, кинув в рожу еврею 10 с воплем - "подавись, ишак"


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Название любого игрока, проданного из цкг через полгода
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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