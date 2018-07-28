Молодежная команда "Енисея" обыграла своих сверстников из "Зенита" в матче первого тура молодежного первенства

В матче первого тура молодёжного первенства России "Енисей" принимал на своём поле "Зенит".Встреча проходила на стадионе "Футбол-арена Енисей" и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Ростислав Воробьёв и Ярослав Матвиенко. За "Зенит" отличился Максим Левин.