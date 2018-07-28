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Молодежная команда "Енисея" обыграла своих сверстников из "Зенита" в матче первого тура молодежного первенства

В матче первого тура молодёжного первенства России "Енисей" принимал на своём поле "Зенит".

Встреча проходила на стадионе "Футбол-арена Енисей" и завершилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Ростислав Воробьёв и Ярослав Матвиенко. За "Зенит" отличился Максим Левин.
Теги: Енисей Зенит
Сегодня, 15:11
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 15:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Молодцы сибиряки - отбомбились по зенитчикам, показали им,как надо стрелять... по воротам! ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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