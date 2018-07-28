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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Источник: восемь человек задержано по делу об убитом в результате драки болельщике ЦСКА
Стали известны некоторые подробности драки фанатов, в результате которой был убит болельщик ЦСКА, сообщает телеграм-канала Mash.
Убитым фанатом оказался Игорь Соколовский, который ехал с другом в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России между ЦСКА и "Локомотивом" (1:0). Во время поездки у парней возник конфликт с попутчиком в вагон-ресторане. Попутчик позвонил своим друзьям — участникам футбольной группировки ЦСКА Еinfach Jugend. На станции в Москве Соколовского с товарищем поджидала группа из 20 фанатов. В результате драки Соколовский был убит, а его товарищ – ранен. Восемь хулиганов были задержаны, остальных продолжают искать.
Накануне стало известно, что органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело об убийстве. Было установлено, что 27 июля около двух часов ночи во время стоянки пассажирского поезда сообщением "Санкт-Петербург — Нижний Новгород" на одной из платформ Курского вокзала в результате конфликта между двумя группами болельщиков пассажиру поезда были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте.
Убитым фанатом оказался Игорь Соколовский, который ехал с другом в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России между ЦСКА и "Локомотивом" (1:0). Во время поездки у парней возник конфликт с попутчиком в вагон-ресторане. Попутчик позвонил своим друзьям — участникам футбольной группировки ЦСКА Еinfach Jugend. На станции в Москве Соколовского с товарищем поджидала группа из 20 фанатов. В результате драки Соколовский был убит, а его товарищ – ранен. Восемь хулиганов были задержаны, остальных продолжают искать.
Накануне стало известно, что органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело об убийстве. Было установлено, что 27 июля около двух часов ночи во время стоянки пассажирского поезда сообщением "Санкт-Петербург — Нижний Новгород" на одной из платформ Курского вокзала в результате конфликта между двумя группами болельщиков пассажиру поезда были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте.
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