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"Анжи" назвал стартовый состав на первый матч сезона с "Уралом"

"Анжи" назвал стартовый состав на первый матч чемпионата России-2018/19 против "Урала".

"Анжи": Дюпин, Гиголаев, Удалый, Белоруков, Чансельор, Тетрашвили, Кулик, Рабиу, Чайковский, Ахъядов, Мохаммад
Теги: Анжи Динамо
Сегодня, 16:17
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