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Молодежная команда "Динамо" проиграла в Туле

В матче молодежного первенства России "Динамо" проиграло в 1-м туре на выезде тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1.

Молодежное первенство

1 тур

Стадион: ДЮСШ "Арсенал" (Тула, Россия)

"Арсенал" – "Динамо" 1:0

Гол: Хлусевич, 90

"Арсенал": Миронов, Иванов (Родинков, 73), Клементьев, Осипов, Маркин, Мельников (Веприков, 76), Пацев (Прилепский, 64), Хлусевич, Аджоев (Николаев, 64), Максименко (Гребенщиков, 85), Бобров (Орехов, 46)

"Динамо": Зириков, Калачёв, Зорин, Цесь, Слепов, Гоманюк, Денисов (Школик, 67), Мазурин (Зехов, 69), Усанов (Крохин, 58), Горбунов (Пухов, 80), Агеев (Лацевич, 58)

Предупреждения: Хлусевич, 40, Аджоев, 44, Гоманюк, 90
Теги: Динамо Арсенал Тула
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