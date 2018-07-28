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Максименко и Жиго - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Оренбургом"

"Спартак" объявил стартовый состав на матч 1-го тура РПЛ против "Оренбурга".

"Спартак": Максименко - Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров - Фернандо, Зобнин, Глушаков, Ломовицкий, Промес - Зе Луиш.
Теги: Спартак Оренбург
Сегодня, 18:13
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11
(3)
№11 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 18:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
В запасе еще одна полноценная команда.


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007 [жалоба]
№10 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
ты считаешь что у них бомбит от Спартака только по субботам?

у рабочих наверно по субботам,у остальных круглосуточно видимо smile


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№9 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:40) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Черный Лис,
Поглядим завтра на смольникова. Вот уж герой так герой
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№8 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:33) #
  • -10
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online
Болеет за:
«Зенит»
Макаронник одного из героев ЧМ маринует. Вместо него какой-то мусье играет angry
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: GS Москва (Сегодня, 18:30) #
  • +3
  •  (7)

Нехилый ливень пошел. Живу недалеко от Тушино.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:28) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
Суббота же

ты считаешь что у них бомбит от Спартака только по субботам? joy joy joy


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№5 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 18:28) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну откуда в составе Комбаров и Глушаков?
Неужели конец прошлого сезона ничему не научил?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:27) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Запасные: Ребров, Петкович, Джикия, Кутепов, Рассказов, Мельгарехо, Тимофеев, Самедов, Попов, Ташаев, Ханни, Педро Роша.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:23) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Вот и первый невский юродивый обьявился

Ща на матчевой ветке еще больше будет.Суббота же wink


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 18:20) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Вот и первый невский юродивый обьявился
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:18) #
  • -10
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
А где же Реброва?Неужели конкуренцию и Максименко проиграла?Жаль.Так бы посмеялись,Реброва хороша и на выходах и в раме,но лучше всего переводит мячи в свои ворота.Впрочем Бокетти с Жиго тоже ничего.Один клоун старый,второй молодой и задорный,ну и Глушак в центре на закуску.Удачи Оренбургу.Кстати кто там судья?Турбин очередной,который будет за уши поросят тянуть?


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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