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19:22
Почетный президент РФС: с точки зрения спортивного достижения, четвертьфинал ЧМ не тот результат, за который присуждают ЗМС
Почетный президент РФС: с точки зрения спортивного достижения, четвертьфинал ЧМ не тот результат, за который присуждают ЗМС
18:12
Вице-спикер Госдумы: Гамова права, но за свой подвиг российские футболисты заслуживают самых высоких наград (5)
Вице-спикер Госдумы: Гамова права, но за свой подвиг российские футболисты заслуживают самых высоких наград (5)
17:05
Олимпийский чемпион по фигурному катанию: мы уже привыкли, что в футболе звание ЗМС присуждается по другим критериям (2)
Олимпийский чемпион по фигурному катанию: мы уже привыкли, что в футболе звание ЗМС присуждается по другим критериям (2)
15:37
Екатерина Гамова: кому-то для получения ЗМС нужно выиграть ЧМ, а футболистам достаточно 1/4 финала (43)
Екатерина Гамова: кому-то для получения ЗМС нужно выиграть ЧМ, а футболистам достаточно 1/4 финала (43)
15:11
Молодежная команда "Енисея" обыграла своих сверстников из "Зенита" в матче первого тура молодежного первенства (1)
Молодежная команда "Енисея" обыграла своих сверстников из "Зенита" в матче первого тура молодежного первенства (1)
14:18
Сергей Силкин: "Динамо" всегда будут управлять люди, далекие от футбола - душа болит за клуб! (3)
Сергей Силкин: "Динамо" всегда будут управлять люди, далекие от футбола - душа болит за клуб! (3)
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Один рекламный пост в инстаграме Криштиану Роналду стоит 750 тыс долларов - его аккаунт третий в списке самых высокооплачиваемых в мире (1)
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Виктор Гончаренко: у Дзагоева возникли проблемы с икроножной мышцей и мы решили его поберечь (3)
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Максименко и Жиго - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Оренбургом"
"Спартак" объявил стартовый состав на матч 1-го тура РПЛ против "Оренбурга".
"Спартак": Максименко - Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров - Фернандо, Зобнин, Глушаков, Ломовицкий, Промес - Зе Луиш.
"Спартак": Максименко - Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров - Фернандо, Зобнин, Глушаков, Ломовицкий, Промес - Зе Луиш.
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