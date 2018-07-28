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Довбня остался в запасе "Оренбурга" на матч со "Спартаком"

"Оренбург" объявил состав на матч 1-го тура РПЛ против "Спартака".

"Оренбург": Фролов - Андреев, Терехов, Ойеволе, Бегич - Чиркин, Афонин, Сутормин, Попович - Козлов, Чуканов.
Теги: Оренбург Спартак
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