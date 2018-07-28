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"Урал" на своем поле проиграл "Анжи" в 1-м туре РПЛ

В матче 1-го тура чемпионата России "Анжи" на выезде одержал победу над "Уралом".

Чемпионат России

1 тур

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия)

"Урал" – "Анжи" 0:1

Гол: Антон, 82

"Урал": Годзюр, Меркулов, Динга, Балажиц, Кулаков, Эль-Кабир, Димитров, Емельянов, Егорычев (Евсеев, 63), Бикфалви, Ильин

"Анжи": Дюпин, Белоруков, Удалый, Чансельор, Тетрашвили, Кулик, Гиголаев, Рабиу, Чайковский (Антон, 66), Мохаммад (Агаларов, 80), Ахъядов (Маркелов, 54)

Предупреждения: Гиголаев, 27, Тетрашвили, 44, Рабиу, 53, Динга, 90+4
Теги: Урал Анжи
Сегодня, 18:27
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7
(1)
№7 Написал: лад USSR (Сегодня, 19:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Уралу срочно нужно возвращать на тренерскую скамейку Александра Тарханова. Парфенов на главного тренера не тянет.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 18:50) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Однако, нежданчик.Дюпин красавец.В Кубани смотрелся и тут.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№5 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 18:50) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
Да,первая игра сезона и такая сенсация..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:39) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lana Del Andrey
Денег нет, но Анжи выигрывает? Че творится то? open_mouth

Кач что? Держатся! ))
А Дюпин хорош!


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 18:37) #
  • -1
  •  (5)
online

Первый блин - комом. Второй, будет - как надо.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№2 Написал: И-нах-ходец (Сегодня, 18:31) #
  • -5
  •  (7)
online

Фигня, через месяц обанкротятся, результат анулируют


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Название любого игрока, проданного из цкг через полгода
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 18:30) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Денег нет, но Анжи выигрывает? Че творится то? open_mouth
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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