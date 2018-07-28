Массимо Каррера: "Спартак готов стать чемпионом

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что красно-белые готовы стать чемпионами в новом сезоне."Мы готовы к сегодняшнему матчу. Не могу сказать, что команда находится на пике, ведь мы начали работать не так давно. Игроки "Спартака", выступавшие за сборную России на чемпионате мира-2018, также готовы к игре, они ничего не растеряли за две недели отдыха. "Спартак" готов стать чемпионом. Мы будем все делать ради этой цели", - сказал Каррера в эфире канала "Матч Премьер".