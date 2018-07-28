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Массимо Каррера: "Спартак готов стать чемпионом

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что красно-белые готовы стать чемпионами в новом сезоне.

"Мы готовы к сегодняшнему матчу. Не могу сказать, что команда находится на пике, ведь мы начали работать не так давно. Игроки "Спартака", выступавшие за сборную России на чемпионате мира-2018, также готовы к игре, они ничего не растеряли за две недели отдыха. "Спартак" готов стать чемпионом. Мы будем все делать ради этой цели", - сказал Каррера в эфире канала "Матч Премьер".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 19:03
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№2 Написал: miktar (Сегодня, 19:26) #
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online

Заело пластинку в е....нике у кареры?


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 19:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Этот опять про чемпионство.Место ваше 5 за вами уже забронировано.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
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