Денег нет, но они держатся. Игра "Анжи" подарила робкую надежду на лучшее

Магомед Адиев: "Главная цель - улучшение сыгранности"

Фото: Официальный сайт ФК "Анжи"

Тетрашвили - настоящий капитан

Фото: Официальный сайт ФК "Анжи"

Простые ошибки и крутые сейвы - это про нового вратаря "Анжи"

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Фото: Официальный сайт ФК "Анжи"

Клуб из Махачкалы начал сезон с победы в Екатеринбурге.анализирует выступление "Анжи" и рассуждает о перспективах команды Магомеда Адиева.Мир российского футбола уже давно никого не удивляет своими причудами. И, конечно же, не по той причине, что их вдруг не стало. Наоборот, нелогичных событий у нас хватает. Этим летом их число пополнила ситуация, случившаяся с "Анжи". В прошлом сезоне "махачкалинцы" вылетели в ФНЛ, но из-за снятия "Амкара" им было предложено остаться в Премьер-Лиге. При этом никого не смутило, что в дагестанском клубе есть большие финансовые проблемы. Допускаю, что в какой-то момент были предоставлены гарантии светлого будущего, крайне необходимые для лицензирования, но это абсолютно не снимает вопросы о том, почему мы сейчас имеем столь грустный повод говорить о команде с юга России.Ладно бы шла середина чемпионата, но дело же происходит в самом его начале. Денег в "Анжи" нет практически совсем. "Молодежка" уже не смогла вылететь на стартовую встречу в своем турнире - игру со сверстниками из "Урала" перенесли на более позднее время (в этом, кстати, тоже известной степени абсурд, поскольку более логичным видится решение о присуждении технического поражения из-за неявки). Дальше все может быть еще хуже. В попытке пошутить можно сказать, что в ближайшее время "махачкалинцам" не хватит монеточки даже на гречку.Тем не менее, пока что основная команда имеет средства для тренировок и для участия в официальных встречах. Хотя надо отметить, что тех же товарищеских матчей у "Анжи" было минимум - со "Спартаком" из Нальчика, с "Енисеем" и с тульским "Арсеналом". Магомед Адиев, новый главный тренер клуба, говорит, что это было вызвано желанием тренерского штаба больше внимания уделить тактике и беседам с футболистами для понимания стратегии на будущий сезон. Но мы понимаем, что проблемы с деньгами влияют и на эту сферу.При этом неправильно говорить, что Адиев лукавит. Наверняка он вместе со своим помощником в лице Вадима Евсеева действительно большое внимание уделил разъяснительной работе. По крайней мере, сегодня мы видели, что его подопечные хорошо выполняли свою задачу, особо не паниковали, не терялись и знали, что и в какой момент они должны делать. Адиев перед игрой с "Уралом" также заявлял о том, что главной целью было улучшение сыгранности. Мы должны признать, что в этом компоненте "Анжи" тоже был неплох."Махачкалинцы" играли по схеме 5-3-2. Их настрой, выражаясь терминологией футбольных менеджеров, был оборонительным. Но это было вполне ожидаемо - Адиев адекватный тренер, который прекрасно понимает сильные и слабые стороны своих подопечных. Отдать мяч, вступать в борьбу и убегать в быстрые контратаки - ставка на это станет фирменной для "Анжи" в новом сезоне. И именно в этом будет его шанс на победу. Набор игроков, скомканная предсезонная подготовка и формирование команды за несколько дней до начала чемпионате не дают "дагестанцам" возможности играть в атакующем стиле.Показательный момент - 7 человек из сегодняшнего стартового состава являются новичками, еще 3 не были в основе в концовке прошлого сезона. Таким образом, самым "старым" парнем в команде оказался Тетрашвили. Неудивительно, что именно ему досталась капитанская повязка. Да, мы знаем о его взрывном характере, который иногда приводит к желтым карточкам и удалениям, но своим рвением и старанием он здорово заводит партнеров. Сегодня Гурам стал одним из главных творцом победы над "Уралом". Он был активен всю игру. Наряду с Куликом он чаще других был с мячом (48 раз), наряду с Рабиу он сделал много ключевых отборов (5). Плюс к этому именно Тетрашвили отдал голевую передачу на Антона.Но если на правом фланге у "Анжи" все было хорошо, то на левом были трудности. Игравший там Гиголаев больше ошибался, давал соперниками больше свободы и редко бегал даже к центру поля, хотя его позиция в расстановке 5-3-2 подразумевает подключение к быстрым контратакам и закрытие всей бровки. Адиеву нужно будет поискать способы для налаживания более сбалансированной игры на краях. Хотя в контексте надежды на лучшее активность Тетрашвили уже сейчас дарит позитив.Чуть менее восторженные отзывы заслуживает работа тройки центральных защитников. Удалый и Чансельор пока что несколько выпадают. Если бы на месте "Урала" был более сильный и агрессивный соперник, более качественно реализующий свои моменты, то эти парни оказались бы под критикой. Они, например, упускали Димитрова себе за спину и давали обыгрывать себя Ильину. Такие вольности, конечно же, недопустимы. И Белоруков, как самый опытный товарищ, должен помогать Удалому и Чансельору более старательно.Наиболее неоднозначное впечатление о своей игре оставил Дюпин. Новый вратарь "Анжи" хоть и достаточно возрастной (ему 30 лет), но сегодня он впервые играл на уровне Премьер-Лиге. Возможно, именно это обстоятельство добавляло нервозности его действиям. Дюпин часто ронял мяч из рук, периодически выбивал его сильно в сторону или на ногу игроку "Урала". Тем не менее, своими выдающимися спасениями он оправдался за все ошибки. Как будет играть Юрий дальше? Вопрос занятный. Но пока что спокойствия за вратарскую линию "махачкалинцев" нет.Если возвращаться к разговору о тактике и тренерским задумкам, то стоит отметить, что "Анжи" в какой-то момент очень сильно прижался к своим воротам. Было это ближе к концу первого тайма и в начале второго. Казалось, что игрокам не хватает сил. Но Магомед Адиев смог найти нужные слова, чтобы изменить игру своих подопечных, и смог найти ходы, которые привели к победе. В последние минут 20-25, когда "Урал" уже сам подустал, его подопечные стали прессинговать на чужой половине поля, стали давить на "шмелей", и именно это позволило им создать голевой момент.Таким образом, главный тренер "Анжи" показал, что он может влиять на ход встречи, может варьировать тактику и может рассчитывать на усиление со скамейки запасных. При этом очень важно, что Адиев адекватно оценивает возможности своих подопечных и не заставляет их делать то, что они не смогут. Например, высоко прессинговать все 90 минут. Во встречах с топ-клубами слишком глубокое расположение игроков в обороне может привести к разгромному поражению, но против таких команд, как "Урал", использованная сегодня тактика вполне может принести результат.И давайте не забывать, что Адиев получит усиление. Точнее он его уже получил, но пока не мог использовать. Ондуа, Понсе и Новосельцев были приобретены только вчера. Своей новой команде они начнут помогать уже через неделю. И давайте помнить о том, что сегодня победу "Анжи" принесли игроки, вышедшие на замену. Стало быть, у Адиева прямо сейчас есть возможность использовать резервы внутри команды.Одним из тех футболистов, который имеет все шансы выйти в основе в следующих встречах, стал Маркелов. Иван был очень заряженным на борьбу и существенности добавил "Анжи" нацеленности на атаку. За проведенные 35 с небольшим минут он цеплялся за мяч больше, чем Ахъядов, которого он заменил. Маркелов - еще один парень, который дарит надежду на то, что махачкалинский клуб в этом сезоне будет бороться несмотря ни на что.В завершении материала отдельно хочется сказать о Рабиу. Он не играл два года из-за травмы, но сегодня показал, что готов стать лидером обновленного "Анжи". Он играл на позиции опорного полузащитника и предотвратил много атак "Урала". Именно Рабиу сделал больше всех отборов в матче - 7. Его старания заслуживают похвалы и уважения. Впрочем, как и остальные игроки команды. "Махачкалинцы" в какой-то мере сыграли как сборная России против сборной Испании - они четко понимали, в чем их шанс и чего им нельзя делать, чтобы не пропустить. Пробиться в верхнюю часть турнирной таблицы с такой тактикой будет сложно, но избежать вылета по спортивному принципу и выжить в условиях серьезных финансовых проблем вполне возможно.