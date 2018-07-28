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Краснодар Динамо
Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Локомотив" об уханье в адрес Витиньо: ни один сотрудник клуба не слышал оскорбительных выкриков
"Локомотив" прокомментировал решение РФС открыть дело против болельщиков клуба, ухавших в адрес форварда ЦСКА Витиньо во время Олимп Суперкубка России (0:1, д.в.).
"В некоторых СМИ появились публикации о якобы имевшем место инциденте с расистскими выкриками в матче за Суперкубок между "Локомотивом" и ЦСКА со стороны болельщиков "Локомотива". Футбольный клуб "Локомотив" категорически не приемлет любые проявления расизма как в футболе, так и в жизни. Мы регулярно проводим работу с болельщиками и имеем по этому вопросу с ними полное взаимопонимание.
На матче находились представители клуба, не только на трибунах, но и у кромки поля, в том числе у сектора активной поддержки команды. Ни один сотрудник клуба не слышал оскорбительных выкриков по отношению к игрокам своей команды или футболистам ЦСКА. Не было этого слышно и в трансляции матча. Хочется напомнить, что "Локо" – один из самых интернациональных клубов лиги, в котором выступают игроки разных национальностей и вероисповеданий.
Никогда ранее в адрес болельщиков "красно-зеленых" подобных претензий не поступало. Хотелось бы, чтобы и "Локомотив" имел возможность подключиться к расследованию дела, инициированного РФС", – говорится в заявлении "Локомотива".
"В некоторых СМИ появились публикации о якобы имевшем место инциденте с расистскими выкриками в матче за Суперкубок между "Локомотивом" и ЦСКА со стороны болельщиков "Локомотива". Футбольный клуб "Локомотив" категорически не приемлет любые проявления расизма как в футболе, так и в жизни. Мы регулярно проводим работу с болельщиками и имеем по этому вопросу с ними полное взаимопонимание.
На матче находились представители клуба, не только на трибунах, но и у кромки поля, в том числе у сектора активной поддержки команды. Ни один сотрудник клуба не слышал оскорбительных выкриков по отношению к игрокам своей команды или футболистам ЦСКА. Не было этого слышно и в трансляции матча. Хочется напомнить, что "Локо" – один из самых интернациональных клубов лиги, в котором выступают игроки разных национальностей и вероисповеданий.
Никогда ранее в адрес болельщиков "красно-зеленых" подобных претензий не поступало. Хотелось бы, чтобы и "Локомотив" имел возможность подключиться к расследованию дела, инициированного РФС", – говорится в заявлении "Локомотива".
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