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"Локомотив" об уханье в адрес Витиньо: ни один сотрудник клуба не слышал оскорбительных выкриков

"Локомотив" прокомментировал решение РФС открыть дело против болельщиков клуба, ухавших в адрес форварда ЦСКА Витиньо во время Олимп Суперкубка России (0:1, д.в.).

"В некоторых СМИ появились публикации о якобы имевшем место инциденте с расистскими выкриками в матче за Суперкубок между "Локомотивом" и ЦСКА со стороны болельщиков "Локомотива". Футбольный клуб "Локомотив" категорически не приемлет любые проявления расизма как в футболе, так и в жизни. Мы регулярно проводим работу с болельщиками и имеем по этому вопросу с ними полное взаимопонимание.

На матче находились представители клуба, не только на трибунах, но и у кромки поля, в том числе у сектора активной поддержки команды. Ни один сотрудник клуба не слышал оскорбительных выкриков по отношению к игрокам своей команды или футболистам ЦСКА. Не было этого слышно и в трансляции матча. Хочется напомнить, что "Локо" – один из самых интернациональных клубов лиги, в котором выступают игроки разных национальностей и вероисповеданий.

Никогда ранее в адрес болельщиков "красно-зеленых" подобных претензий не поступало. Хотелось бы, чтобы и "Локомотив" имел возможность подключиться к расследованию дела, инициированного РФС", – говорится в заявлении "Локомотива".
Теги: Локомотив Витиньо ЦСКА
Сегодня, 20:20
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(2)
№6 Написал: Zaraza Далеко (Сегодня, 21:08) #
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online

Цитата: Lokoflesh
Тут скорее не расизм а мерзкая игра бразильца. Провокации, ныряния, грубая игра.
Прежде чем на болел кивать, нужно на себя сперва смотреть.

еще один с поршнем вместо мозга.читать научитесь.или у паровозов это не принято?
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:06) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Тут скорее не расизм а мерзкая игра бразильца. Провокации, ныряния, грубая игра.
Прежде чем на болел кивать, нужно на себя сперва смотреть.


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Believe LOKO (is reaL)

Хохлядский подсос Вида, соси-соси!
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Белый Лис (Сегодня, 20:55) #
  • +1
  •  (5)
online

Заепли эти дерганья. Ухали - не ухали, почему то никого не ебет мат с трибун и оскорбления белых игроков. Но черные же священная корова...
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: Zaraza Далеко (Сегодня, 20:39) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: kpa6
Цитата: vladimirsb
Это же не чемпионат мира, иностранцев нет, поэтому можно вести себя как скоты-это привычно и этого никто не замечает!!!Молодцы сотрудники локомотива! Только в ЛЧ -облом с быдлоболельщиками очередной будет.


быдло болельщики - это у вас в команде...убивающие друг друга! ни для кого не секрет, что у вас самые неадекватные....ни одного матча не происходит без драки! нынче открыли новую забаву - убивать друг друга..хорошо, что хоть не болельщиков других команд

тебе сколько лет?или ты только заголовки читать умеешь?
наверное еще и новости смотришь и искренне в них веришь
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: kpa6 Москва (Сегодня, 20:31) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vladimirsb
Это же не чемпионат мира, иностранцев нет, поэтому можно вести себя как скоты-это привычно и этого никто не замечает!!!Молодцы сотрудники локомотива! Только в ЛЧ -облом с быдлоболельщиками очередной будет.


быдло болельщики - это у вас в команде...убивающие друг друга! ни для кого не секрет, что у вас самые неадекватные....ни одного матча не происходит без драки! нынче открыли новую забаву - убивать друг друга..хорошо, что хоть не болельщиков других команд
Регистрация: 12.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 20:26) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Это же не чемпионат мира, иностранцев нет, поэтому можно вести себя как скоты-это привычно и этого никто не замечает!!!Молодцы сотрудники локомотива! Только в ЛЧ -облом с быдлоболельщиками очередной будет.
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
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