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"Ростов" объявил стартовый состав на матч с "Ахматом"

"Ростов" объявил состав на матч 1-го тура РПЛ против "Ахмата".

"Ростов": Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев, Калачев, Юсупов, Ионов, Сигурдарсон.
Теги: Ростов Ахмат
Сегодня, 20:32
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№2 Написал: GPS (Сегодня, 21:08) #
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Сигурдссон, Сигурдарсон

smile
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 20:54) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Ожидаемо.


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
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