Болельщики "Спартака" выступили против Fan ID

"Fan Id = дома сиди"

"Ban Id"

"Нам не нужен Fan Id"

Баннеры болельщиков "Спартака" на матче #СпартакОренбург pic.twitter.com/YndBaFRtds — Yaro Susov (@yarosuso) July 28, 2018

Болельщики "Спартака" вывесили баннер, посвященный возможному введению паспорта болельщика на играх чемпионата России, на матче 1-го тура РПЛ против "Оренбурга". Фанаты негативно относятся к подобной инициативе."Нам не нужен фан ID" - написано на баннере.Паспорт болельщика являлся необходимым документом для допуска на матчи чемпионата мира-2018.