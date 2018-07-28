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Болельщики "Спартака" выступили против Fan ID

Болельщики "Спартака" вывесили баннер, посвященный возможному введению паспорта болельщика на играх чемпионата России, на матче 1-го тура РПЛ против "Оренбурга". Фанаты негативно относятся к подобной инициативе.

"Нам не нужен фан ID" - написано на баннере.

Паспорт болельщика являлся необходимым документом для допуска на матчи чемпионата мира-2018.

Теги: Спартак
Сегодня, 20:48
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№2 Написал: И-нах-ходец (Сегодня, 21:10) #
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  •  (3)
online

Правильно, очередной распил - у всех и так есть документ, паспорт зовут. Просто голубогазовое руководство РФС снова пилит


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Название любого игрока, проданного из цкг через полгода
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 21:00) #
  • -3
  •  (5)
online

ясень пень, если введут фан айди, то посещалка самого популярно клуба станет равна нулю)))
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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