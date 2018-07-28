Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Спартак" начал новый сезон с победы над "Оренбургом"

В матче 1-го тура чемпионата России "Спартак" одержал победу над "Оренбургом".

Чемпионат России

1 тур

Стадион: Открытие Арена (Москва, Россия)

"Спартак" – "Оренбург" 1:0

Голы: Жиго, 6

"Спартак": Максименко - Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров - Фернандо, Зобнин, Глушаков, (Попов, 84), Ломовицкий, (Ташаев, 73), Промес, (Тимофеев, 90+1), - Зе Луиш.

"Оренбург": Фролов - Андреев, Терехов, Ойеволе, Бегич - Чиркин, (Маляров 62), Афонин, Сутормин, Попович - Козлов, Чуканов, (Кулишев, 65).

Предупреждения: Ойоволе, 37
Теги: Спартак Оренбург
Сегодня, 20:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
28
(2)
№28 Написал: aleks27 (Сегодня, 21:13) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лукоморье,
что то вы не сильно расстраивались когда побеждали также в чемпионский период
Регистрация: 31.01.2018 [жалоба]
№27 Написал: нетрал (Сегодня, 21:13) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: olegan
Цитата: sanyapytilin
нюхать попу у ЦСКА...

Нюхай xyй у Спартака,дебил!Всех Спартачей с победой!

вот и поговорили....
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№26 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:12) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Вчера спартачи воняли, но сегодня Спартак не впечатлил.
Матчи с топами все покажут, претендует Спартак на что-то или так снова будет вонь без причины.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Хохлядский подсос Вида, соси-соси!
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№25 Написал: suvirinimas (Сегодня, 21:11) #
  • +2
  •  (2)
online

Не являюсь болельщиком Спартака, но скажу что Спартак не взирая на победу с минимальным счетом показал приличную игру. Весь матч на высоких скоростях, продуманные комбинации, без тупых навесов в штрафную площадь, как это делает Зенит. Одним словом думаю Спартак является явным фаворитом за чемпионство.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
№24 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 21:10) #
  • -1
  •  (1)
online

Унылый перекат мяча двух команд из подвала. Игра до ошибки.

Один подвал вымучено переиграл другой подвал.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№23 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:09) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все понятно 3 очка у Спартака, море гавна и грязи от блессингов и сашипутилиных, изрыгайте свою желчь дальше. С победой КБ.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№22 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 21:08) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Такой победе над аутсайдером радоваться глупо. Вымученная победа.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
№21 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:04) #
  • -13
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Оренбургу будет сложно в ПЛ, если он не использовал шанс набрать очков в таком матче, то на что ему надеяться в матчах с топами..??? Очень серая команда.
Спартаку повезло, и с соперником, и с дарованным им голом, и с календарём. Попадись команда сторожил, типа Ростова, Рубина, Ахмата, их бы постиг ливерпульский синдром. А так, свиньи на недельку могут успокоиться, если смогут заставить себя.... вопреки своей природе.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№20 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 21:04) #
  • +1
  •  (13)
online

Для первого блина - пойдёт. С Победой, спартачей!
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№19 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 21:03) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жиго - бомбардир ...! ))) Игра на результат (3 очка есть ) А пока ещё всё сыро ...в прямом и переносном ...Оставил приятное впечатление Ломовицкий ...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№18 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 21:02) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: И-нах-ходец
Нормально начался сезон - в первый же день дважды трахнули газовых антифутболистов - мы и Енисей.
ПиСи: но играть против автобуса надо учится.
Всех с победой, бомжам - сосамбу в два смычка

Ты бы хоть победе унылой порадовался.Так нет ведь все про больное хрюкаешь.

Цитата: maradona72
Все захотели немедленных зрелищ ! А ниче , что весь матч шёл сильный дождь ??
Погода отвратительная ! Соперник омерзительный со своим автобусом .
Немного уныло . Но запас прочности чувствовался.

Бедным свиньям дождь испортил феерию joy
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№17 Написал: Бриг (Сегодня, 21:01) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Всех с началом сезона.Статистика знает всё.Дождливая спартаковская погода, обычно способствует Спартаку.Скользкий мяч, сыграл злую шутку.Оренбург, крепкий орешек.Лифтом в этом сезоне не будет..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№16 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:01) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
С победой,играли на результат,берегли силы.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№15 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 21:00) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
говно собачье. спротака не будет в тройке

Иди в свой ньюкасл..
Регистрация: 2.08.2015 [жалоба]
№14 Написал: olegan кениг (Сегодня, 20:59) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
нюхать попу у ЦСКА...

Нюхай xyй у Спартака,дебил!Всех Спартачей с победой!
Регистрация: 19.03.2011 [жалоба]
№13 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 20:59) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Хороший договорняк. Качественный. И судья посвистывал в нужную сторону. И болельщики на трибуне, такого же цвета, что и игроки на поле. Картина маслом

Седло не мешает?
Регистрация: 2.08.2015 [жалоба]
№12 Написал: ale Вятка (Сегодня, 20:58) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
моменты свои не забили а в конце как всегда могли пропустить) Сейчас главное результат. Ну и замены интересные, похоже в этом году будет хорошая ротация


--------------------
Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№11 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:58) #
  • +1
  •  (17)
online

Все захотели немедленных зрелищ ! А ниче , что весь матч шёл сильный дождь ??
Погода отвратительная ! Соперник омерзительный со своим автобусом .
Немного уныло . Но запас прочности чувствовался.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№10 Написал: ivankorj Череповец (Сегодня, 20:58) #
  • -7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
уг
Регистрация: 29.03.2014 [жалоба]
№9 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 20:56) #
  • +1
  •  (11)

Сегодня хоть так. Дальше может что-то изменится к лучшему.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:56) #
  • -15
  •  (23)
Болеет за:
ЦСКА
Это великая победа...Спартак начал поход за чемпионством)))) такая же рыготина, что и прошлом году. Срочно с ЛЧ соскакивать надо, а то опять будете нюхать попу у ЦСКА...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№7 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 20:56) #
  • +1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
sanyapytilin,
Сходи к психиатру. И не перекладывай с больной головы на здоровую. А вообще - у кого чего болит.
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№6 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 20:56) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Ростов»
Не впечатлил "Спартак". "Оренбург" тем более... Ну, это не главное. А главное - поздравляю всех с началом нового сезона!!!


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№5 Написал: И-нах-ходец (Сегодня, 20:56) #
  • +2
  •  (16)
online

Нормально начался сезон - в первый же день дважды трахнули газовых антифутболистов - мы и Енисей.
ПиСи: но играть против автобуса надо учится.
Всех с победой, бомжам - сосамбу в два смычка


--------------------
Название любого игрока, проданного из цкг через полгода
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:55) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
с победой!


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 20:55) #
  • +6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Для первого матча - удовлетворительно.


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:55) #
  • -16
  •  (24)
Болеет за:
ЦСКА
Хороший договорняк. Качественный. И судья посвистывал в нужную сторону. И болельщики на трибуне, такого же цвета, что и игроки на поле. Картина маслом


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№1 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 20:55) #
  • -16
  •  (22)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
говно собачье. спротака не будет в тройке
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.