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Массимо Каррера: "Спартак" не позволил ничего создать "Оренбургу"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в в эфире канала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Оренбургом".

"Ранний гол не повлиял на этот матч. "Оренбург" продолжил играть в обороне, а мы не находили пространства. У нас были моменты, мы не смогли их реализовать, но и не позволили ничего создать сопернику.

Дебютанты провели хороший матч, будто бы они давно играют в стартовом составе. Выпустил Ташаева, чтобы воспользоваться его скоростью на фланге. Счет 1-0? Я всегда говорю, что буду доволен, если мы сыграем 30 матчей с подобным счетом", - сказал Каррера.
Теги: Каррера Спартак Оренбург
Сегодня, 21:16
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(3)
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:32) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Самое главное Массимо
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:27) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всё нормально , Тренер , игра гостей - антифутбол .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
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