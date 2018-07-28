Массимо Каррера: "Спартак" не позволил ничего создать "Оренбургу"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в в эфире канала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Оренбургом"."Ранний гол не повлиял на этот матч. "Оренбург" продолжил играть в обороне, а мы не находили пространства. У нас были моменты, мы не смогли их реализовать, но и не позволили ничего создать сопернику.Дебютанты провели хороший матч, будто бы они давно играют в стартовом составе. Выпустил Ташаева, чтобы воспользоваться его скоростью на фланге. Счет 1-0? Я всегда говорю, что буду доволен, если мы сыграем 30 матчей с подобным счетом", - сказал Каррера.