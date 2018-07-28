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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Магомед Адиев: если бы мы сегодня проиграли, то никто бы по головке не погладил
Магомед Адиев - о победе "Анжи" над "Уралом" в матче 1-го тура РПЛ (1:0).
- Урал владел территориальным преимуществом, - сказал Адиев. - Мы это знали, к этому готовились. Мы старались нивелировать сильные стороны соперника. В какой-то мере это удалось, но все равно игра наша оставляет желать лучшего.
В первом тайме у нас не получался выход из обороны в атаку. Во втором тайме предполагали, что появятся свободные зоны и путём замен хотели перевести игру на чужую половину поля.
- Неопределенность с лигой, в которой придётся играть, сильно сказалась на подготовке к чемпионату, к сегодняшнему матчу?
- Это, конечно, не может не сказываться, мы все живые люди. СМИ это постоянно озвучивали, у нашей молодежи нервозность была. Проблемы проблемами, но мы должны готовиться к каждой игре. Если бы мы сегодня проиграли, никто бы по головке не погладил.
- Дюпин сегодня замечательный матч провёл, будете его дополнительно поощрять?
- Есть президент клуба, ему решать о поощрении. Ну а мы, тренеры, как можем поощрить? Выйдет в следующем матче в стартовом составе!
"Спорт-Экспресс"
- Урал владел территориальным преимуществом, - сказал Адиев. - Мы это знали, к этому готовились. Мы старались нивелировать сильные стороны соперника. В какой-то мере это удалось, но все равно игра наша оставляет желать лучшего.
В первом тайме у нас не получался выход из обороны в атаку. Во втором тайме предполагали, что появятся свободные зоны и путём замен хотели перевести игру на чужую половину поля.
- Неопределенность с лигой, в которой придётся играть, сильно сказалась на подготовке к чемпионату, к сегодняшнему матчу?
- Это, конечно, не может не сказываться, мы все живые люди. СМИ это постоянно озвучивали, у нашей молодежи нервозность была. Проблемы проблемами, но мы должны готовиться к каждой игре. Если бы мы сегодня проиграли, никто бы по головке не погладил.
- Дюпин сегодня замечательный матч провёл, будете его дополнительно поощрять?
- Есть президент клуба, ему решать о поощрении. Ну а мы, тренеры, как можем поощрить? Выйдет в следующем матче в стартовом составе!
"Спорт-Экспресс"
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