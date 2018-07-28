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Владимир Федотов: достойно смотрелись в матче против "Спартака"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в эфире канала "Матч Премьер" прокомментировал поражение в матче 1-го тура РПЛ против "Спартака" (0:1).

"Матч был хорошим и динамичным. Нам не хватало остроты, мы пропустили нелепый гол. Но не дали ничего создать сопернику, кроме дальних ударов, зная, что "Спартак" - бьющая команда. Наверное, не хватило кадровых ресурсов. В целом мы достойно смотрелись в этом матче", - сказал Федотов.
Теги: Федотов Оренбург Спартак
Сегодня, 21:28
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№2 Написал: Бриг (Сегодня, 22:10) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Оренбург, для того что бы закрепиться в премьере, свои очки наберет...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:53) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
главное чтобы и дальше так же смотрелись,а не ложились как раньше,раздвинув лапки когда надо


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
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