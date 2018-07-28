Владимир Федотов: достойно смотрелись в матче против "Спартака"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в эфире канала "Матч Премьер" прокомментировал поражение в матче 1-го тура РПЛ против "Спартака" (0:1)."Матч был хорошим и динамичным. Нам не хватало остроты, мы пропустили нелепый гол. Но не дали ничего создать сопернику, кроме дальних ударов, зная, что "Спартак" - бьющая команда. Наверное, не хватило кадровых ресурсов. В целом мы достойно смотрелись в этом матче", - сказал Федотов.