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Александр Ташаев: Ломовицкий хороший футболист, его ждет большая карьера (видео)

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев прокомментировал победу над "Оренбургом" в матче 1-го тура чемпионата России.



- Была задача выиграть и мы ее выполнили. Были моменты, но 1:0 тоже нормальный счет.

- Перед матчем тренер обращал внимания на то, что 4 новых игрока выйдут в составе?

- Все ребята находятся в основном составе, а ротация - это дело тренера. Никаких необычных установок не было.

- Вы вышли на замену с задачей обострить и второй гол забить или больше в обороне сыграть?

- Я же крайний полузащитник, нужно было и в атаке, и в обороне помогать.

- Как оцените игру Саши Ломовицкого?

- Молодец. Для дебюта очень хорошо сыграл. Думаю, у него будет хорошая карьера.

- Не испытываете сложностей, что остались в запасе?

- Нет. Это первая игра в сезоне. Конкуренция никому не помешает.

- Перед переходом в "Спартак" думали, что конкурировать будете с Самедовым, c Рошей, а тут бац - и Ломовицкий.

- Если вы про Ломовицкого хотите узнать, то могу сказать, что это очень хороший футболист. Мое дело работать. А тренер решит, кто будет играть.

- Что скажете об "Оренбурге"?

- Хорошо, что быстро забили. Так бы они почувствовали в себе силы и были бы более мотивированы.

- Когда столкнулись, с Череповым на фланге, были особые ощущения?

- Когда разминался, пересеклись взглядами, поздоровались и все.

- Можно назвать хорошим началом чемпионата для команды?

- Конечно, мы выиграли.

- Пару месяцев назад вы играли за "Динамо" против "Спартака" и потолкались с Ребровым. Какие сейчас взаимоотношения у вас?

- Нормальные. Он хорошо меня встретил. Тогда были эмоции. Артем - лидер команды, взрослый игрок.

Rusfootball.info
Теги: Ташаев Спартак Оренбург Rвидео
Сегодня, 21:53
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(5)
№4 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:31) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 13iv74
сказал человек выигравший чепионаты мира .европы,лигу чемпионофф и суперкубок россии...карифей,гуру

Ты с борта собственной яхты свой пасквиль настрочил ? Жалкий ты ...


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:12) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 13iv74
сказал человек выигравший чепионаты мира .европы,лигу чемпионофф и суперкубок россии...карифей,гуру

не тебе рассуждать, пятиместному аналитику
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 22:10) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Аккуратен, разумен. Говорит взвешенно. Молодец. И игры не портил!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 22:01) #
  • -6
  •  (12)

сказал человек выигравший чепионаты мира .европы,лигу чемпионофф и суперкубок россии...карифей,гуру
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
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