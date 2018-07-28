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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Ташаев: Ломовицкий хороший футболист, его ждет большая карьера (видео)
Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев прокомментировал победу над "Оренбургом" в матче 1-го тура чемпионата России.
- Была задача выиграть и мы ее выполнили. Были моменты, но 1:0 тоже нормальный счет.
- Перед матчем тренер обращал внимания на то, что 4 новых игрока выйдут в составе?
- Все ребята находятся в основном составе, а ротация - это дело тренера. Никаких необычных установок не было.
- Вы вышли на замену с задачей обострить и второй гол забить или больше в обороне сыграть?
- Я же крайний полузащитник, нужно было и в атаке, и в обороне помогать.
- Как оцените игру Саши Ломовицкого?
- Молодец. Для дебюта очень хорошо сыграл. Думаю, у него будет хорошая карьера.
- Не испытываете сложностей, что остались в запасе?
- Нет. Это первая игра в сезоне. Конкуренция никому не помешает.
- Перед переходом в "Спартак" думали, что конкурировать будете с Самедовым, c Рошей, а тут бац - и Ломовицкий.
- Если вы про Ломовицкого хотите узнать, то могу сказать, что это очень хороший футболист. Мое дело работать. А тренер решит, кто будет играть.
- Что скажете об "Оренбурге"?
- Хорошо, что быстро забили. Так бы они почувствовали в себе силы и были бы более мотивированы.
- Когда столкнулись, с Череповым на фланге, были особые ощущения?
- Когда разминался, пересеклись взглядами, поздоровались и все.
- Можно назвать хорошим началом чемпионата для команды?
- Конечно, мы выиграли.
- Пару месяцев назад вы играли за "Динамо" против "Спартака" и потолкались с Ребровым. Какие сейчас взаимоотношения у вас?
- Нормальные. Он хорошо меня встретил. Тогда были эмоции. Артем - лидер команды, взрослый игрок.
Rusfootball.info
- Была задача выиграть и мы ее выполнили. Были моменты, но 1:0 тоже нормальный счет.
- Перед матчем тренер обращал внимания на то, что 4 новых игрока выйдут в составе?
- Все ребята находятся в основном составе, а ротация - это дело тренера. Никаких необычных установок не было.
- Вы вышли на замену с задачей обострить и второй гол забить или больше в обороне сыграть?
- Я же крайний полузащитник, нужно было и в атаке, и в обороне помогать.
- Как оцените игру Саши Ломовицкого?
- Молодец. Для дебюта очень хорошо сыграл. Думаю, у него будет хорошая карьера.
- Не испытываете сложностей, что остались в запасе?
- Нет. Это первая игра в сезоне. Конкуренция никому не помешает.
- Перед переходом в "Спартак" думали, что конкурировать будете с Самедовым, c Рошей, а тут бац - и Ломовицкий.
- Если вы про Ломовицкого хотите узнать, то могу сказать, что это очень хороший футболист. Мое дело работать. А тренер решит, кто будет играть.
- Что скажете об "Оренбурге"?
- Хорошо, что быстро забили. Так бы они почувствовали в себе силы и были бы более мотивированы.
- Когда столкнулись, с Череповым на фланге, были особые ощущения?
- Когда разминался, пересеклись взглядами, поздоровались и все.
- Можно назвать хорошим началом чемпионата для команды?
- Конечно, мы выиграли.
- Пару месяцев назад вы играли за "Динамо" против "Спартака" и потолкались с Ребровым. Какие сейчас взаимоотношения у вас?
- Нормальные. Он хорошо меня встретил. Тогда были эмоции. Артем - лидер команды, взрослый игрок.
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