Александр Ташаев: Ломовицкий хороший футболист, его ждет большая карьера (видео)

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев прокомментировал победу над "Оренбургом" в матче 1-го тура чемпионата России.- Была задача выиграть и мы ее выполнили. Были моменты, но 1:0 тоже нормальный счет.- Все ребята находятся в основном составе, а ротация - это дело тренера. Никаких необычных установок не было.- Я же крайний полузащитник, нужно было и в атаке, и в обороне помогать.- Молодец. Для дебюта очень хорошо сыграл. Думаю, у него будет хорошая карьера.- Нет. Это первая игра в сезоне. Конкуренция никому не помешает.- Если вы про Ломовицкого хотите узнать, то могу сказать, что это очень хороший футболист. Мое дело работать. А тренер решит, кто будет играть.- Хорошо, что быстро забили. Так бы они почувствовали в себе силы и были бы более мотивированы.- Когда разминался, пересеклись взглядами, поздоровались и все.- Конечно, мы выиграли.- Нормальные. Он хорошо меня встретил. Тогда были эмоции. Артем - лидер команды, взрослый игрок.