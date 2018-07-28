Александр Ломовицкий: Каррера обнял и сказал, что я молодец (видео)

Полузащитник московского "Спартака" Александр Ломовицкий после матча с "Оренбургом" поделился своими впечатлениями от дебюта за красно-белых.- Я очень рад, что команда выиграла. Было немного неожиданно от того, что вышел в стартовом составе. Перед игрой было волнение, но после первой передачи оно пропало. Понравилась атмосфера на стадионе и вообще тяжело описать словами свое состояние.- Волновался, подкашивало чуть-чуть. Перед выходом на поле многие сказали не трястись, что все через это проходят и стало нормально.- Ничего не сказал. Просто обнял и сказал, что я молодец. И все.- Это был первый матч. Нужно немного освоиться. Для меня это все впервые и может чуть потерялся, а в целом сыграл нормально.