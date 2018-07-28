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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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22:51
Солидный Жиго, расточительный Зе Луиш и неудачник Фролов. Оценки за матч «Спартак» - «Оренбург»
Солидный Жиго, расточительный Зе Луиш и неудачник Фролов. Оценки за матч «Спартак» - «Оренбург»
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Массимо Каррера: Попов - игрок "Спартака". Мы прояснили с ним некоторые моменты, все уладилось (2)
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Александр Ломовицкий: Каррера обнял и сказал, что я молодец (видео)
Полузащитник московского "Спартака" Александр Ломовицкий после матча с "Оренбургом" поделился своими впечатлениями от дебюта за красно-белых.
- Я очень рад, что команда выиграла. Было немного неожиданно от того, что вышел в стартовом составе. Перед игрой было волнение, но после первой передачи оно пропало. Понравилась атмосфера на стадионе и вообще тяжело описать словами свое состояние.
- Как волнение проявлялось?
- Волновался, подкашивало чуть-чуть. Перед выходом на поле многие сказали не трястись, что все через это проходят и стало нормально.
- Что сказал главный тренер?
- Ничего не сказал. Просто обнял и сказал, что я молодец. И все.
- В "Спартаке-2" вы часто бьете по воротам. Здесь тяжело брать на себя игру?
- Это был первый матч. Нужно немного освоиться. Для меня это все впервые и может чуть потерялся, а в целом сыграл нормально.
Rusfootball.info
- Я очень рад, что команда выиграла. Было немного неожиданно от того, что вышел в стартовом составе. Перед игрой было волнение, но после первой передачи оно пропало. Понравилась атмосфера на стадионе и вообще тяжело описать словами свое состояние.
- Как волнение проявлялось?
- Волновался, подкашивало чуть-чуть. Перед выходом на поле многие сказали не трястись, что все через это проходят и стало нормально.
- Что сказал главный тренер?
- Ничего не сказал. Просто обнял и сказал, что я молодец. И все.
- В "Спартаке-2" вы часто бьете по воротам. Здесь тяжело брать на себя игру?
- Это был первый матч. Нужно немного освоиться. Для меня это все впервые и может чуть потерялся, а в целом сыграл нормально.
Rusfootball.info
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