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Александр Ломовицкий: Каррера обнял и сказал, что я молодец (видео)

Полузащитник московского "Спартака" Александр Ломовицкий после матча с "Оренбургом" поделился своими впечатлениями от дебюта за красно-белых.



- Я очень рад, что команда выиграла. Было немного неожиданно от того, что вышел в стартовом составе. Перед игрой было волнение, но после первой передачи оно пропало. Понравилась атмосфера на стадионе и вообще тяжело описать словами свое состояние.

- Как волнение проявлялось?

- Волновался, подкашивало чуть-чуть. Перед выходом на поле многие сказали не трястись, что все через это проходят и стало нормально.

- Что сказал главный тренер?

- Ничего не сказал. Просто обнял и сказал, что я молодец. И все.

- В "Спартаке-2" вы часто бьете по воротам. Здесь тяжело брать на себя игру?

- Это был первый матч. Нужно немного освоиться. Для меня это все впервые и может чуть потерялся, а в целом сыграл нормально.

Rusfootball.info
Теги: Спартак Оренбург Rвидео
Сегодня, 21:59
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(4)
№1 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:33) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нормально парень сыграл , всё у него будет хорошо .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
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