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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Массимо Каррера: сложно атаковать, когда у соперника в обороне 10 человек
Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о матче первого тура РПЛ против "Оренбурга" (1:0).
"Мы сделали все, что могли против команды, закрывавшейся в своей штрафной. Не было пространства для форвардов, мы пытались выдергивать их за счет владения мяча. Моменты были, но мы не воспользовались ими. Конечно, можно играть лучше, но многое зависит от соперника.
"Оренбург" провел всю игру в обороне и надеялся на контратаки. Единственный шанс у них был в концовке. У нас были моменты забить, но мы не раализовали их. Для меня самое важное — победа. Мы еще должны ныбрать 100-процентную форму. Но я доволен, потому что ребята выложились сегодня. Если встречаешь команду, которая играет в футбол, то это приятнее для зрителей. Но когда соперник вдесятером на своей половине, становится сложно атаковать.
Мы попытаемся работать над игрой против таких соперников, изучаем их слабые стороны. Это зависит от наших возможностей", - цитирует Карреру Sport24.
"Мы сделали все, что могли против команды, закрывавшейся в своей штрафной. Не было пространства для форвардов, мы пытались выдергивать их за счет владения мяча. Моменты были, но мы не воспользовались ими. Конечно, можно играть лучше, но многое зависит от соперника.
"Оренбург" провел всю игру в обороне и надеялся на контратаки. Единственный шанс у них был в концовке. У нас были моменты забить, но мы не раализовали их. Для меня самое важное — победа. Мы еще должны ныбрать 100-процентную форму. Но я доволен, потому что ребята выложились сегодня. Если встречаешь команду, которая играет в футбол, то это приятнее для зрителей. Но когда соперник вдесятером на своей половине, становится сложно атаковать.
Мы попытаемся работать над игрой против таких соперников, изучаем их слабые стороны. Это зависит от наших возможностей", - цитирует Карреру Sport24.
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