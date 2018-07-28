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Массимо Каррера: сложно атаковать, когда у соперника в обороне 10 человек

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о матче первого тура РПЛ против "Оренбурга" (1:0).

"Мы сделали все, что могли против команды, закрывавшейся в своей штрафной. Не было пространства для форвардов, мы пытались выдергивать их за счет владения мяча. Моменты были, но мы не воспользовались ими. Конечно, можно играть лучше, но многое зависит от соперника.

"Оренбург" провел всю игру в обороне и надеялся на контратаки. Единственный шанс у них был в концовке. У нас были моменты забить, но мы не раализовали их. Для меня самое важное — победа. Мы еще должны ныбрать 100-процентную форму. Но я доволен, потому что ребята выложились сегодня. Если встречаешь команду, которая играет в футбол, то это приятнее для зрителей. Но когда соперник вдесятером на своей половине, становится сложно атаковать.

Мы попытаемся работать над игрой против таких соперников, изучаем их слабые стороны. Это зависит от наших возможностей", - цитирует Карреру Sport24.
Теги: Каррера Спартак Оренбург
Сегодня, 22:00
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6
(3)
№6 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 22:43) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ливерпуль»
В таких случаях ставят на техничных игроков, чтобы один в один обыгрывали, а сегодня техничные не тянули, да и в середине пустота была без мысли, на одной мотивации не всегда получается. Ну, хоть везение было.


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№5 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:34) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Три очка взяли и забыли . Таких " автобусов " ещё много будет .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: И-нах-ходец (Сегодня, 22:19) #
  • 0
  •  (6)
online

А надо - против нас все так играют. Учитесь...


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Название любого игрока, проданного из цкг через полгода
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 22:18) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бриг
Интересно, а вот за рубежом , такие же интервью дают:сложно атаковать, когда у соперника в обороне 10 человек или только в России, это не только Карреры касается..

конечно говорят!Когда Россия испанцев чпокнула пол Европы так говорило!Бенитес например
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:16) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бриг,
за рубежом как оренбург не играют,свои прибьют


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 22:13) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Интересно, а вот за рубежом , такие же интервью дают:сложно атаковать, когда у соперника в обороне 10 человек или только в России, это не только Карреры касается..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
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