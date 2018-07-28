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Артём Кулишев: "Спартак" - это "Спартак" (видео)

Футболист "Оренбурга" Артём Кулишев прокомментировал поражение от "Спартака" (0:1).



- Были моменты выйти в контратаку, но чуть-чуть не воспользовались. Ничего страшного.

- Сколько игрового времени сегодня получил?

- 30 минут. В ходе матча мы перестраивались, выполняя тренерскую установку. В обороне играли хорошо, плотно. Были моменты, чтобы выбежать в контратаку. Но не хватало хладнокровия, чтобы использовать моменты правильно. Получилось сыграть, как просили, но с счётом не повезло.

- Преимущество, счет на табло. Насколько это соответствует друг другу?

- "Спартак" - это "Спартак", мы играли от обороны. Конечно, мы могли в конце поднажать, сравнять. Стремились проводить как можно больше быстрых атак. Но всё только начинается, рук не опускаем. Только первый тур. Впереди много матчей, где мы можем показать свой лучший футбол.

- Чувствовалось давление трибун?

- Не ощущалось, концентрировались на своей игре. На нашего вратаря это вряд-ли повлияло. Скользкий мяч был, будем разбираться уже у себя дома.

Rusfootball.info
Теги: Оренбург Спартак Rвидео
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