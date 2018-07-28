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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Андрей Червиченко: как с такой игрой "Спартак" будет пробиваться в Лигу чемпионов?
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Оренбурга" (1:0) в 1-м туре Премьер-Лиги.
- О матче:
Немного скучноватая игра, но я бы списал это на дождь. Да и "Оренбург" играл в закрытый футбол. Что имеем, то и имеем, не могу сказать, что матч был зрелищный. Выделить отдельно кого-то не могу. Просто всё время преследовала мысль: "Как с такой игрой "Спартак" будет пробиваться в Лигу чемпионов?". "Оренбург" не самый сильный и не остроатакующий клуб. Пару моментов "Спартак" создал за 90 минут, а в конце матча могло закончиться всё и не очень хорошо, если бы не Ивелин Попов, заблокировавший удар соперника.
Не увидел какого-то огня. Возможно, нервозность от начала сезона, а может и дождь приглушил какой-то накал. Или у нас завышенные требования после чемпионата мира, где всё было от ножа, все бились, бегали, сражались до конца на поле. Но в сегодняшней игре мы такого не увидели.
- О новичках "Спартак":
По Александру Ломовицкому пока не могу ничего сказать. Александр Ташаев мне нравился ещё в "Динамо". А что касается Самуэля Жиго, на мой взгляд, французский футбол в принципе на несколько рангов выше, и он воспользовался ситуацией и забил в дебютной игре. Но по такой погоде сложно делать какие-то глобальные выводы, тяжело отталкиваться от такого соперника. Думаю, рассуждать о том, усилили ли новички "Спартак" можно будет говорить после матчей против "Локомотива", ну и других лидеров российского чемпионата.
- Об игре Александра Максименко:
Я удивился этому решению тренеру, и в целом, возникновению этого игрока. В принципе, молодой, но стоял уверенно. Если Селихов ещё не восстановился, то Максименко вполне подойдёт. Ребров, на мой взгляд, пережил себя в клубе, я бы ему рекомендовал искать другой клуб, где он постоянно будет выходить в основе. Если даже при травмированном Селихове в воротах играет Максименко, значит, Реброву прямо дают понять, что стоит поискать для себя что-то другое.
- О работе "Спартака" на трансферном рынке:
Хорошо, что уже не покупают всякий бред, не совершают покупки ради покупки. Очевидно, что стоит искать футболистов, которые сделают команду сильнее, а сегодня на рынке таких игроков, пожалуй, нет. Российских футболистов уже разобрали, хотя, как мне кажется, "Спартаку" не помешает ещё один русскоязычный защитник, вдобавок к Джикия и Кутепову. В нападении пусть бегают легионеры, у них и не должно быть мгновенной связи с вратарём или средней зоной, в атаке они могут креативить как хотят. Как мне кажется, жизнь показала, что линия обороны в основном должна состоять из россиян или свободного говорящих на русском языке защитников.
- О матче:
Немного скучноватая игра, но я бы списал это на дождь. Да и "Оренбург" играл в закрытый футбол. Что имеем, то и имеем, не могу сказать, что матч был зрелищный. Выделить отдельно кого-то не могу. Просто всё время преследовала мысль: "Как с такой игрой "Спартак" будет пробиваться в Лигу чемпионов?". "Оренбург" не самый сильный и не остроатакующий клуб. Пару моментов "Спартак" создал за 90 минут, а в конце матча могло закончиться всё и не очень хорошо, если бы не Ивелин Попов, заблокировавший удар соперника.
Не увидел какого-то огня. Возможно, нервозность от начала сезона, а может и дождь приглушил какой-то накал. Или у нас завышенные требования после чемпионата мира, где всё было от ножа, все бились, бегали, сражались до конца на поле. Но в сегодняшней игре мы такого не увидели.
- О новичках "Спартак":
По Александру Ломовицкому пока не могу ничего сказать. Александр Ташаев мне нравился ещё в "Динамо". А что касается Самуэля Жиго, на мой взгляд, французский футбол в принципе на несколько рангов выше, и он воспользовался ситуацией и забил в дебютной игре. Но по такой погоде сложно делать какие-то глобальные выводы, тяжело отталкиваться от такого соперника. Думаю, рассуждать о том, усилили ли новички "Спартак" можно будет говорить после матчей против "Локомотива", ну и других лидеров российского чемпионата.
- Об игре Александра Максименко:
Я удивился этому решению тренеру, и в целом, возникновению этого игрока. В принципе, молодой, но стоял уверенно. Если Селихов ещё не восстановился, то Максименко вполне подойдёт. Ребров, на мой взгляд, пережил себя в клубе, я бы ему рекомендовал искать другой клуб, где он постоянно будет выходить в основе. Если даже при травмированном Селихове в воротах играет Максименко, значит, Реброву прямо дают понять, что стоит поискать для себя что-то другое.
- О работе "Спартака" на трансферном рынке:
Хорошо, что уже не покупают всякий бред, не совершают покупки ради покупки. Очевидно, что стоит искать футболистов, которые сделают команду сильнее, а сегодня на рынке таких игроков, пожалуй, нет. Российских футболистов уже разобрали, хотя, как мне кажется, "Спартаку" не помешает ещё один русскоязычный защитник, вдобавок к Джикия и Кутепову. В нападении пусть бегают легионеры, у них и не должно быть мгновенной связи с вратарём или средней зоной, в атаке они могут креативить как хотят. Как мне кажется, жизнь показала, что линия обороны в основном должна состоять из россиян или свободного говорящих на русском языке защитников.
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