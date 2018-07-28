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Андрей Червиченко: как с такой игрой "Спартак" будет пробиваться в Лигу чемпионов?

Андрей Червиченко: как с такой игрой "Спартак" будет пробиваться в Лигу чемпионов? Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Оренбурга" (1:0) в 1-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

Немного скучноватая игра, но я бы списал это на дождь. Да и "Оренбург" играл в закрытый футбол. Что имеем, то и имеем, не могу сказать, что матч был зрелищный. Выделить отдельно кого-то не могу. Просто всё время преследовала мысль: "Как с такой игрой "Спартак" будет пробиваться в Лигу чемпионов?". "Оренбург" не самый сильный и не остроатакующий клуб. Пару моментов "Спартак" создал за 90 минут, а в конце матча могло закончиться всё и не очень хорошо, если бы не Ивелин Попов, заблокировавший удар соперника.

Не увидел какого-то огня. Возможно, нервозность от начала сезона, а может и дождь приглушил какой-то накал. Или у нас завышенные требования после чемпионата мира, где всё было от ножа, все бились, бегали, сражались до конца на поле. Но в сегодняшней игре мы такого не увидели.

- О новичках "Спартак":

По Александру Ломовицкому пока не могу ничего сказать. Александр Ташаев мне нравился ещё в "Динамо". А что касается Самуэля Жиго, на мой взгляд, французский футбол в принципе на несколько рангов выше, и он воспользовался ситуацией и забил в дебютной игре. Но по такой погоде сложно делать какие-то глобальные выводы, тяжело отталкиваться от такого соперника. Думаю, рассуждать о том, усилили ли новички "Спартак" можно будет говорить после матчей против "Локомотива", ну и других лидеров российского чемпионата.

- Об игре Александра Максименко:

Я удивился этому решению тренеру, и в целом, возникновению этого игрока. В принципе, молодой, но стоял уверенно. Если Селихов ещё не восстановился, то Максименко вполне подойдёт. Ребров, на мой взгляд, пережил себя в клубе, я бы ему рекомендовал искать другой клуб, где он постоянно будет выходить в основе. Если даже при травмированном Селихове в воротах играет Максименко, значит, Реброву прямо дают понять, что стоит поискать для себя что-то другое.

- О работе "Спартака" на трансферном рынке:

Хорошо, что уже не покупают всякий бред, не совершают покупки ради покупки. Очевидно, что стоит искать футболистов, которые сделают команду сильнее, а сегодня на рынке таких игроков, пожалуй, нет. Российских футболистов уже разобрали, хотя, как мне кажется, "Спартаку" не помешает ещё один русскоязычный защитник, вдобавок к Джикия и Кутепову. В нападении пусть бегают легионеры, у них и не должно быть мгновенной связи с вратарём или средней зоной, в атаке они могут креативить как хотят. Как мне кажется, жизнь показала, что линия обороны в основном должна состоять из россиян или свободного говорящих на русском языке защитников.
Теги: Червиченко Спартак Оренбург
Сегодня, 22:23
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(3)
№9 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
как со вчерашней игрой участники суперкубка будут играть в ЛЧ,андрюх попробуй задать себе такой вопрос


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№8 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
партак" будет пробиваться в Лигу чемпионов?".
А не стоит задаваться таким вопросом, они и не собираются туда попадать, просто опыт показывает, что свиньи не прошли еще ни разу квалификацию

Уже звездабол,напряги свою единственную извилину,а лучше скройся в бачке
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Просто всё время преследовала мысль: "Как с такой игрой "Спартак" будет пробиваться в Лигу чемпионов?".

А не стоит задаваться таким вопросом, они и не собираются туда попадать, просто опыт показывает, что свиньи не прошли еще ни разу квалификацию, почему они должны пройти её сейчас?
Эта, хоть и дешёвенькая команда, умеет оценивать свои шансы, даже рыпаться не будут, лишь обозначат себя, и усилие сделают на чемп. Уже много раз отмечалось, спартак команда одного турнира, у них нет честолюбия, которое отличает других спортсменов, они идут по пути наименьшего сопротивления. К примеру, Ростов, прошёл в квалифе Андерлехт и АЯКС, они спортсмены, уважают своё имя. Спартак не такой, они лишь писдят про своё Имя, на деле, обыкновенное презираемое пустое место. И это одна из причин, почему их никто в куй не ставит, бабы, только трепаться умеют, а не вести честной борьбы на всех фронтах.
Справедливости ради, конечно, скажу, у них шансов нет, даже если захотят, так что по-своему, по-свинячьи, они правы.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сеноповал
Можно подумать, что Андрей не понимает, что свиньям главное получить 15 лимонов чистых не криминальных денег и жрать их в свинарне =- при чём тут футбол ??????????????
Играют в Еврокубках всегда настоящие команды - а говно притворяется , что играет в ЕВРОПЕ


Похрюкай , знаток свинарников . Ты ведь в армии там им братишкой был , или сестрёнкой .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 22:39) #
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online

Куда пробиваться?))))))))))))))) В Кубок Интертото еще могли бы пробиться, да жаль упразднили. Ну разве только зимой- любимую Копу Соли.

А что касается Самуэля Жиго, на мой взгляд, французский футбол в принципе на несколько рангов выше,


Глубокий вывод и знания )) Даже в Вики не удосужился заглянуть. Вообще то Жиго из бельгийского футбола. А во Франции в каокой- то срани играл


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 22:36) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
хоть вопрос и не праздный... Но smirk


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 22:35) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Можно подумать, что Андрей не понимает, что свиньям главное получить 15 лимонов чистых не криминальных денег и жрать их в свинарне =- при чём тут футбол ??????????????
Играют в Еврокубках всегда настоящие команды - а говно притворяется , что играет в ЕВРОПЕ
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: И-нах-ходец (Сегодня, 22:35) #
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online

Как-как, без твоего пердежа, уверенной поступью, а ты пока иди худей, хотя ты и так охудевший опарыш - икона запитерских глистов


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Название любого игрока, проданного из цкг через полгода
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: GPS (Сегодня, 22:30) #
  • -3
  •  (5)
online

О чем будут спрашивать жирного ублюдка, если не о "Спартаке"? )))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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