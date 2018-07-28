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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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22:51
Солидный Жиго, расточительный Зе Луиш и неудачник Фролов. Оценки за матч «Спартак» - «Оренбург»
Солидный Жиго, расточительный Зе Луиш и неудачник Фролов. Оценки за матч «Спартак» - «Оренбург»
22:47
Массимо Каррера: Попов - игрок "Спартака". Мы прояснили с ним некоторые моменты, все уладилось (2)
Массимо Каррера: Попов - игрок "Спартака". Мы прояснили с ним некоторые моменты, все уладилось (2)
20:20
"Локомотив" об уханье в адрес Витиньо: ни один сотрудник клуба не слышал оскорбительных выкриков (13)
"Локомотив" об уханье в адрес Витиньо: ни один сотрудник клуба не слышал оскорбительных выкриков (13)
19:22
Почетный президент РФС: с точки зрения спортивного достижения, четвертьфинал ЧМ не тот результат, за который присуждают ЗМС (2)
Почетный президент РФС: с точки зрения спортивного достижения, четвертьфинал ЧМ не тот результат, за который присуждают ЗМС (2)
18:12
Вице-спикер Госдумы: Гамова права, но за свой подвиг российские футболисты заслуживают самых высоких наград (6)
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17:05
Олимпийский чемпион по фигурному катанию: мы уже привыкли, что в футболе звание ЗМС присуждается по другим критериям (5)
Олимпийский чемпион по фигурному катанию: мы уже привыкли, что в футболе звание ЗМС присуждается по другим критериям (5)
15:37
Екатерина Гамова: кому-то для получения ЗМС нужно выиграть ЧМ, а футболистам достаточно 1/4 финала (47)
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15:11
Молодежная команда "Енисея" обыграла своих сверстников из "Зенита" в матче первого тура молодежного первенства (1)
Молодежная команда "Енисея" обыграла своих сверстников из "Зенита" в матче первого тура молодежного первенства (1)
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Массимо Каррера: Попов - игрок "Спартака". Мы прояснили с ним некоторые моменты, все уладилось
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал появление на поле полузащитника клуба Ивелина Попова в матче с "Оренбургом" в 1-м туре РПЛ (1:0).
В матче с "Оренбургом" Попов вышел на замену на 82-й минуте и сменил на поле Дениса Глушакова.
"Попов — игрок "Спартака" на данный момент. Он в моем распоряжении, я им пользуюсь. Мы прояснили с ним определенные моменты, и я доволен, что все уладилось", - цитирует Карреру Sport24.
В матче с "Оренбургом" Попов вышел на замену на 82-й минуте и сменил на поле Дениса Глушакова.
"Попов — игрок "Спартака" на данный момент. Он в моем распоряжении, я им пользуюсь. Мы прояснили с ним определенные моменты, и я доволен, что все уладилось", - цитирует Карреру Sport24.
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