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Массимо Каррера: Попов - игрок "Спартака". Мы прояснили с ним некоторые моменты, все уладилось

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал появление на поле полузащитника клуба Ивелина Попова в матче с "Оренбургом" в 1-м туре РПЛ (1:0).

В матче с "Оренбургом" Попов вышел на замену на 82-й минуте и сменил на поле Дениса Глушакова.

"Попов — игрок "Спартака" на данный момент. Он в моем распоряжении, я им пользуюсь. Мы прояснили с ним определенные моменты, и я доволен, что все уладилось", - цитирует Карреру Sport24.
Теги: Каррера Попов Спартак
Сегодня, 22:47
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№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 22:57) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
эхххх...заменил бы он Глушакова....навсегда...Глушак вроде и есть на поле, а вроде и нет...бесполезный игрок.
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:52) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Правильно сделали,не нужно Пердыеву делать таких подарков,Попов нам ещё пригодится,пусть с бомжами свой шлак туда сюда гоняют
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
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