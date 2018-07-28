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Валерий Карпин: в игре "Ростова" раздражали неправильные решения при развитии атаки

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире канала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Ахматом" (1:0).

"Первый тайм меня устроил, второй - нет. В последние минуты была видна боязнь ошибиться и пропустить, поэтому катили мяч вратарю. Но повлиять на это уже было невозможно.

В игре команды раздражали неправильные решения при развитии атаки. Но могу поздравить ребят и болельщиков, мы добились результата - это главное", - сказал Карпин.
Теги: Карпин Ростов Ахмат
Вчера, 23:48
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№1 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 00:34) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Щомуродов непонятно во что играл...
Но три очка взяли - молодцы!


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
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