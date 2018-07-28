Валерий Карпин: в игре "Ростова" раздражали неправильные решения при развитии атаки

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире канала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Ахматом" (1:0)."Первый тайм меня устроил, второй - нет. В последние минуты была видна боязнь ошибиться и пропустить, поэтому катили мяч вратарю. Но повлиять на это уже было невозможно.В игре команды раздражали неправильные решения при развитии атаки. Но могу поздравить ребят и болельщиков, мы добились результата - это главное", - сказал Карпин.