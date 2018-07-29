Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Благотворительный фонд "Спартака" будет помогать детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями

В субботу на матче 1-го тура РПЛ "Спартак" – "Оренбург" (1:0) состоялось вручение свидетельства о регистрации благотворительного фонда "Спартак – Детям".

Учредители фонда – владелец "Спартака" Леонид Федун и московский клуб.

Основная деятельность фонда будет направлена на помощь детям, находящимся на лечении в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Сообщается, что основными задачами будут сбор средств на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, привлечение внимания общества к проблемам больных детей, содействие развитию безвозмездного донорства крови.

ФК "Спартак"
Сегодня, 00:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 02:01) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Как мило со стороны Федуна вернуть часть украденного у этих же детей.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 01:37) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Aurum
Давно пора и не только Спартаку. Только шоу из этого не делать..


Только согласиться. По обоим пунктам. Спартаку- респеккт.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 01:09) #
  • +3
  •  (7)

Давно пора и не только Спартаку. Только шоу из этого не делать..
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№1 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 01:00) #
  • +2
  •  (4)

МОЛОДЦЫ!!!Все бы так.
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.