Благотворительный фонд "Спартака" будет помогать детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями

В субботу на матче 1-го тура РПЛ "Спартак" – "Оренбург" (1:0) состоялось вручение свидетельства о регистрации благотворительного фонда "Спартак – Детям".Учредители фонда – владелец "Спартака" Леонид Федун и московский клуб.Основная деятельность фонда будет направлена на помощь детям, находящимся на лечении в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.Сообщается, что основными задачами будут сбор средств на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, привлечение внимания общества к проблемам больных детей, содействие развитию безвозмездного донорства крови.