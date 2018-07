Инна Жиркова – Дзюбе: если бы не ты, сын Дима бы так близко не оказался с Владимиром Владимировичем Путиным

Дима знал с кем нужно фотографироваться и смеяться ? Утром я вам говорила о мечте сына. Сегодня ему посчастливилось не только посмотреть на нашего Президента в живую ,но и оказаться рядом, а главное пообщаться . Фотография тоже надеюсь у нас будет ?? Артем, @artem.dzyuba Спасибо тебе!!Мало того , что ты веселил Диму, пока мы ждали приём ,если бы не ты ,он бы так близко не оказался с Владимиром Владимировичем Путиным. Это действительно была его мечта, которая осуществилась и останется в его памяти на всю жизнь. Спасибо ещё раз,всем нашим ребятам @teamrussia за такой ЧМ-2018 ? @yuryzhirkov наша гордость ??

