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Инна Жиркова – Дзюбе: если бы не ты, сын Дима бы так близко не оказался с Владимиром Владимировичем Путиным

Инна Жиркова, жена защитника сборной России Юрия Жиркова, поблагодарила форварда Артема Дзюбу за встречу с президентом Владимиром Путиным.

"Дима (сын Жиркова – прим.) знал, с кем нужно фотографироваться и смеяться.Утром я вам говорила о мечте сына. Сегодня ему посчастливилось не только посмотреть на нашего президента вживую, но и оказаться рядом, а главное – пообщаться. Фотография тоже, надеюсь, у нас будет. Артем, спасибо тебе!

Мало того, что ты веселил Диму, пока мы ждали прием – если бы не ты, он бы так близко не оказался с Владимиром Владимировичем Путиным. Это действительно была его мечта, которая осуществилась и останется в его памяти на всю жизнь.

Спасибо еще раз всем нашим ребятам за такой ЧМ-2018. Юрий Жирков – наша гордость", – написала Инна Жиркова.

Дима знал с кем нужно фотографироваться и смеяться ? Утром я вам говорила о мечте сына. Сегодня ему посчастливилось не только посмотреть на нашего Президента в живую ,но и оказаться рядом, а главное пообщаться . Фотография тоже надеюсь у нас будет ?? Артем, @artem.dzyuba Спасибо тебе!!Мало того , что ты веселил Диму, пока мы ждали приём ,если бы не ты ,он бы так близко не оказался с Владимиром Владимировичем Путиным. Это действительно была его мечта, которая осуществилась и останется в его памяти на всю жизнь. Спасибо ещё раз,всем нашим ребятам @teamrussia за такой ЧМ-2018 ? @yuryzhirkov наша гордость ??

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Теги: Дзюба Жирков Путин Сборная России
Сегодня, 09:17
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(2)
№4 Написал: Parshin (Сегодня, 10:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Fint
Дзюба настолько положителен в последнее время, что забыл всё в чём его подозревали до этого, человек исправился, встал на истинный путь, не путать с религиозностью, говорили в советские времена... wink blush


Хочется надеется, что Артём Дзюба тайно не курит, не пьет пиво, не посещает казино, и не ходит в церковь...
А на ночь А.Дзюба, как пай-мальчик, читает Пушкина : "Успех нас первый окрылил... Старик Черчесов нас заметил И в Сборной всех благословил ... В Кремле нас Путин принимает, свободно с нами говорит...."
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 10:07) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Это она не знала что вокруг чего крутится(солнце и земля) laughing


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 10:06) #
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online

Иннуля,несколько вопросов.
Кто такие Агния Барто и Самуил Маршак?
Кто написал Полонез Огинского?
Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Fint Москва (Сегодня, 09:30) #
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Болеет за:
«Реал»
Дзюба настолько положителен в последнее время, что забыл всё в чём его подозревали до этого, человек исправился, встал на истинный путь, не путать с религиозностью, говорили в советские времена... wink blush
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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