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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Инна Жиркова – Дзюбе: если бы не ты, сын Дима бы так близко не оказался с Владимиром Владимировичем Путиным
Инна Жиркова, жена защитника сборной России Юрия Жиркова, поблагодарила форварда Артема Дзюбу за встречу с президентом Владимиром Путиным.
"Дима (сын Жиркова – прим.) знал, с кем нужно фотографироваться и смеяться.Утром я вам говорила о мечте сына. Сегодня ему посчастливилось не только посмотреть на нашего президента вживую, но и оказаться рядом, а главное – пообщаться. Фотография тоже, надеюсь, у нас будет. Артем, спасибо тебе!
Мало того, что ты веселил Диму, пока мы ждали прием – если бы не ты, он бы так близко не оказался с Владимиром Владимировичем Путиным. Это действительно была его мечта, которая осуществилась и останется в его памяти на всю жизнь.
Спасибо еще раз всем нашим ребятам за такой ЧМ-2018. Юрий Жирков – наша гордость", – написала Инна Жиркова.
"Дима (сын Жиркова – прим.) знал, с кем нужно фотографироваться и смеяться.Утром я вам говорила о мечте сына. Сегодня ему посчастливилось не только посмотреть на нашего президента вживую, но и оказаться рядом, а главное – пообщаться. Фотография тоже, надеюсь, у нас будет. Артем, спасибо тебе!
Мало того, что ты веселил Диму, пока мы ждали прием – если бы не ты, он бы так близко не оказался с Владимиром Владимировичем Путиным. Это действительно была его мечта, которая осуществилась и останется в его памяти на всю жизнь.
Спасибо еще раз всем нашим ребятам за такой ЧМ-2018. Юрий Жирков – наша гордость", – написала Инна Жиркова.
Дима знал с кем нужно фотографироваться и смеяться ? Утром я вам говорила о мечте сына. Сегодня ему посчастливилось не только посмотреть на нашего Президента в живую ,но и оказаться рядом, а главное пообщаться . Фотография тоже надеюсь у нас будет ?? Артем, @artem.dzyuba Спасибо тебе!!Мало того , что ты веселил Диму, пока мы ждали приём ,если бы не ты ,он бы так близко не оказался с Владимиром Владимировичем Путиным. Это действительно была его мечта, которая осуществилась и останется в его памяти на всю жизнь. Спасибо ещё раз,всем нашим ребятам @teamrussia за такой ЧМ-2018 ? @yuryzhirkov наша гордость ??
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