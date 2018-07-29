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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Валерий Карпин: до удаления Семенова игра "Ростова" нравилась мне больше
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мыслями о победе над "Ахматом" (1:0) в первом туре чемпионата России.
– После удаления "Ростову" стало легче?
– Если честно, до удаления мне наша игра нравилась больше. Да, владели мячом, забили, но тревога все равно была. Последние минуты совсем не порадовали. Но, видимо, сказалось, что это был первый матч сезона, было что терять. Боязнь приводила к тому, что теряли мяч необоснованно. Три очка есть три очка. Начали с победы – это важно. Поздравляю всех болельщиков с победой. Игроки сделали все, что могли.
– На ваш взгляд, вписались ли в игру те футболисты, которые вышли на замену?
– Никто не выпал. Что касается замен, вместо Скопинцева вышел Мирзов, чтобы нагнетать больше в атаке. В обороне же было достаточно трех центральных защитников и Гацкана. Сигурдарсон сам попросил замену, А Калачев устал. Все-таки старенький уже.
– В старте не было никого из новичков. Пока что доверяете только старой гвардии?
– Логика здесь простая. Это незнакомая для них арена. Кто-то из них незнаком с нашим чемпионатом.
– Как оцениваете сегодняшнее судейство?
– Мне было видно не все спорные моменты. Но думаю, что пенальти на Ионове был. Удаление тоже не вызывает споров. Возможно, были ошибки, но в целом можем быть довольны судейством.
– Вы довольны вашей группой атаки в этом матче?
– Раз выиграли, удовлетворен. Но, наверное, я лукавлю.
– Будут еще приобретения в линию атаки?
– Вопрос не ко мне, а к руководству клуба. Те игроки, что есть, меня устраивают. Но любой тренер в мире всегда хочет футболистов лучше, если они есть на рынке. Можно ли решать задачи с нашей обоймой? Можно.
ФК "Ростов"
– После удаления "Ростову" стало легче?
– Если честно, до удаления мне наша игра нравилась больше. Да, владели мячом, забили, но тревога все равно была. Последние минуты совсем не порадовали. Но, видимо, сказалось, что это был первый матч сезона, было что терять. Боязнь приводила к тому, что теряли мяч необоснованно. Три очка есть три очка. Начали с победы – это важно. Поздравляю всех болельщиков с победой. Игроки сделали все, что могли.
– На ваш взгляд, вписались ли в игру те футболисты, которые вышли на замену?
– Никто не выпал. Что касается замен, вместо Скопинцева вышел Мирзов, чтобы нагнетать больше в атаке. В обороне же было достаточно трех центральных защитников и Гацкана. Сигурдарсон сам попросил замену, А Калачев устал. Все-таки старенький уже.
– В старте не было никого из новичков. Пока что доверяете только старой гвардии?
– Логика здесь простая. Это незнакомая для них арена. Кто-то из них незнаком с нашим чемпионатом.
– Как оцениваете сегодняшнее судейство?
– Мне было видно не все спорные моменты. Но думаю, что пенальти на Ионове был. Удаление тоже не вызывает споров. Возможно, были ошибки, но в целом можем быть довольны судейством.
– Вы довольны вашей группой атаки в этом матче?
– Раз выиграли, удовлетворен. Но, наверное, я лукавлю.
– Будут еще приобретения в линию атаки?
– Вопрос не ко мне, а к руководству клуба. Те игроки, что есть, меня устраивают. Но любой тренер в мире всегда хочет футболистов лучше, если они есть на рынке. Можно ли решать задачи с нашей обоймой? Можно.
ФК "Ростов"
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