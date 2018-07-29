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Илья Кутепов: думаю, всплеск интереса к футболу все-таки не временный

Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов поделился мнением о всплеске интереса к футболу после ЧМ-2018.

"Я думаю, что клубы получили хорошие стадионы. Сейчас, конечно, людям будет более комфортно, удобно, приятнее на таких новых стадионах смотреть футбол. Думаю, всплеск интереса все-таки не временный.

Скорее всего, по понятным причинам к зимнему периоду число болельщиков, наверное, спадет, но будем надеяться, что на прежний уровень не вернется – люди будут больше ходить на футбол", - цитирует Кутепова "Газета.ру".
Теги: Кутепов
Сегодня, 10:40
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5
(0)
№5 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 13:13) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
в жизни всё временно...


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№4 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 11:32) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
Пля как футболер - так общественный деятель и верный сын ЕР --- ишо один кандидат в депутаты..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№3 Написал: dvdw (Сегодня, 11:00) #
  • 0
  •  (2)
online

Если будут такие игры,как вчера,говнокатание,то интерес закончится через 2 тура
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 10:56) #
  • -2
  •  (2)

А причем тут "всплеск"? Футбол итак был спортом номер 1 в России и мире)))

Скорее всего, по понятным причинам к зимнему периоду число болельщиков, наверное, спадет, но будем надеяться, что на прежний уровень не вернется


Спадет число глоров и присосавшихся к футбольной теме политиканов и клоунов, в одночасье ставших "болельщиками")) А болельщики- сколько было , столько и останется.

Так что будем надеяться, что уровень болельщиков футбола останется прежним, а медиа - глорики исчезнут уже через месяц. Найддут новый предмет обожания. И чем быстрее- тем лучше.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:47) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
клубы получили хорошие стадионы

это какие клубы получили стадионы?
только только закончилась волна сообщений о том, что клубам навязывают дорогостоящие аренды этих стадионов. а для фишта даже целую команду перевезли


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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