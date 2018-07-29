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"Спартак" поздравил Кутепова с днем рождения

"Спартак" поздравил с днем рождения защитника Илью Кутепова. Сегодня игроку сборной России исполнилось 25 лет. Кутепов выступает за красно-белых с 2012 года.

На ЧМ-2018 в составе национальной команды он дошел до 1/4 финала.
Теги: Кутепов Спартак
Сегодня, 11:24
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(1)
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:28) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
garry topor,
скриншот сделай на память, не будет.


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Believe LOKO (is reaL)

Хохлядский подсос Вида, соси-соси!
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 11:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Главное, без рук в своей штрафной.
Понятно, что свой, спартаковец, но уровень очень средний, в топ-12 ЦЗ даже не входит в чемпе.

По итогам этого чемпа будет, не ссыы, проводник.
Регистрация: 26.06.2008 [жалоба]
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:51) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Главное, без рук в своей штрафной.
Понятно, что свой, спартаковец, но уровень очень средний, в топ-12 ЦЗ даже не входит в чемпе.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Хохлядский подсос Вида, соси-соси!
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 11:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Илья, давай, жми, работай, мы с тобой!!!!
С ДР, без травм по жизни.

Блять, мне кажется здесь у сайта такая фича сделана, что если написать:
спартак цска зенит локомотив динамо краснодар и т.д. ЧЕМПИТОН, всё равно получишь минус. Даж если написать Франция выиграла ЧМ, все равно пинус получаешь.
Ебанутский сайт, админы тупые уебаны!
Регистрация: 26.06.2008 [жалоба]
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 11:37) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
На ЧМ-2018 в составе национальной команды он дошел до 1/4 финала.

Дык все в сборной дошли. Они же спортсмены, физкультурники... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:36) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Терек»
Какой-то неправильный заголовок
Правильно будет так:
"СПАРТАК" ПОЗДРАВИЛ ЗАСЛУЖЕННОГО МАСТЕРА СПОРТА, КУТЕПОВА ИЛЬЮ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:29) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
возраст самый тот. пора стать бетоном обороны. ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: oksva Спб (Сегодня, 11:27) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
С Днюшкой , Илья . Успехов в Спартаке и сборной , будешь " пахать " - будешь лидером !!


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
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