"Спартак" поздравил Кутепова с днем рождения

"Спартак" поздравил с днем рождения защитника Илью Кутепова. Сегодня игроку сборной России исполнилось 25 лет. Кутепов выступает за красно-белых с 2012 года.На ЧМ-2018 в составе национальной команды он дошел до 1/4 финала.